Sabda Serangan: Saat teater band ketemu sastra Pramoedya Ananta Toer

Hiburan

Ada yang seru nih buat pecinta seni pertunjukan. Program Ruang Kreatif Seni Pertunjukan menghadirkan tiga belas kelompok seni terpilih sepanjang November dan Desember 2026. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Sabda Serangan, sebuah pertunjukan dengan konsep teater band.

Jujur, konsepnya berani banget karena menggabungkan energi musik live, teater, koreografi, sastra modern, sampai warisan budaya. Ceritanya sendiri terinspirasi dari kisah Mangir lewat naskah lakon karya Pramoedya Ananta Toer. Kita bakal diajak melihat drama antara Raja, Ksatria, dan Putri yang terjebak cinta di tengah konflik kekuasaan dan permusuhan. Klasik, tapi pasti intens.

Yang menarik, musisinya di sini nggak cuma jadi pengiring di belakang layar. Mereka tampil sebagai performers yang membangun ruang, waktu, dan peristiwa. Semuanya dikemas lewat koreografi serta gabungan elemen bunyi, suara, dan visual kontemporer yang tetap berakar pada tradisi Sulawesi Selatan. Ini kayak eksperimen keren yang ngajak generasi baru buat ngerasain gimana musik populer bisa kawin sama tradisi dalam cerita soal harga diri dan kekuasaan.

Pertunjukan ini digarap oleh Riuh Records, sebuah kolektif musik independen yang berbasis di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kolektif yang berdiri sejak 2021 ini punya anggota dari Bone dan Kota Makassar. Sesuai namanya, "riuh", mereka membawa semangat kebersamaan dan energi yang bergemuruh dalam setiap karyanya.

Riuh Records nggak cuma main-main di musik. Mereka jadi wadah buat berbagai praktik seni, aktivisme budaya, sampai program industri kreatif. Mulai dari workshop, penelitian, studio rekaman, label musik, hingga platform seni budaya di kampung, semuanya mereka sikat.

Lewat label Riuh Records, mereka nggak cuma fokus produksi atau rilis lagu dan mengkader musisi. Ambisinya lebih gede dari itu: mereka ingin membangun ekosistem dan melakukan desentralisasi lansekap seni-budaya di Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur. Jadi, pusat kreativitas nggak cuma numpuk di Kota Makassar aja, tapi bisa menyebar lebih luas.