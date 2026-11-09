Kiky Saputri trauma roasting tokoh publik setelah keguguran dan operasi ovarium

Hiburan

Kiky Saputri mengaku mengalami trauma akibat pekerjaannya sebagai komika yang sering melakukan roasting terhadap tokoh publik, mulai dari rekan artis sampai pejabat. Hal ini membuatnya memilih untuk membatasi diri demi menjaga suami dan anaknya.

Kiky mengungkapkan bahwa trauma tersebut berkaitan dengan peristiwa kegugurannya. Ia sempat merasa stres saat menyiapkan materi roasting yang memicu janin di rahimnya gugur. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar hormon kortisol atau hormon stres yang tinggi.

Komedian asal Garut ini bercerita kalau otaknya tidak berhenti berpikir saat bekerja. Ia sering begadang sampai pagi demi menyiapkan materi roasting. Saat keguguran terjadi, ia sedang begadang menyiapkan materi untuk roasting Pak Anies-Cak Imin, dan sebelumnya juga melakukan roasting terhadap Mas Gibran.

Kondisi mental Kiky semakin terpuruk karena setelah keguguran pada 6 Februari, ia harus menjalani operasi pengangkatan ovarium kiri pada 7 Maret, sehingga kini hanya tersisa ovarium sebelah kanan.

Selain masalah kesehatan, Kiky juga merasa tertekan karena banyaknya hujatan dari netizen. Ia merasa berat karena meski diundang secara profesional untuk melakukan roasting atas permintaan tokoh yang bersangkutan, publik justru menganggap dirinya memihak salah satu kubu.

Rentetan peristiwa menyedihkan ini membuat Kiky merasa sangat bersalah. Apalagi saat itu ia tengah mengandung anak pertamanya, baby Kayya. Alhasil, istri Muhammad Khairi ini memilih untuk tidak lagi mengambil pekerjaan roasting demi ketentraman hidupnya.