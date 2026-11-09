Byeon Woo Seok berangkat ke Jakarta buat fan meeting

Hiburan

Byeon Woo Seok sudah terlihat di Bandara Internasional Incheon, Korea Selatan, pada Jumat siang, 6 November 2026. Bintang drama Korea Perfect Crown ini bertolak ke Jakarta untuk menyapa penggemar lewat acara 2026 "The Secret Library Fan Meeting".

Aktor kelahiran 1991 ini diperkirakan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, pada Jumat malam, 6 November 2026. Acara fan meeting-nya sendiri digelar di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol.

Ini bukan kali pertama dia berkunjung ke Indonesia. Sebelumnya, Byeon Woo Seok pernah menyambangi Tanah Air pada 2024 untuk menggelar fan meeting perdana bertajuk "Summer Letter Fan Meeting".