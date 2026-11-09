Jessica Iskandar oplas lagi di Korea, sampai hidungnya diperban

Hiburan

Jessica Iskandar baru saja membagikan momen saat dirinya kembali menjalani operasi plastik di Korea. Dalam unggahannya, terlihat wajah Jessica sudah diberi tanda gambar untuk menentukan bagian mana saja yang bakal diperbaiki.

Efek setelah operasinya pun terlihat jelas. Dalam salah satu postingan terbaru, bagian mata Jessica tampak masih merah dan bengkak. Nggak cuma itu, area hidungnya juga masih tertutup rapat oleh perban.

Tampaknya Jessica tidak sendirian. Dia melakukan operasi plastik di Korea bersama kedua rekannya, dan mereka sempat membuat konten bareng.

Menariknya, meski wajahnya masih diperban, Jessica nggak mau diam saja. Dia terlihat sudah aktif jalan-jalan dan kulineran mencoba beragam makanan di Korea. Ada juga momen saat dia berpose bareng sahabat dengan latar suasana Natal, dengan Jessica tampak menutupi wajahnya.

Ini bukan kali pertama Jessica melakukan prosedur serupa. Pada April 2023, dia pernah menjalani operasi plastik pada bagian hidung. Waktu itu, Jessica bilang tujuannya adalah untuk membenarkan tulang hidungnya yang bengkok.

Sampai saat ini, Jessica memang belum memberikan penjelasan detail soal jenis operasi plastik apa yang baru saja dia jalani di Korea. Kita tunggu saja sampai perbannya lepas dan hasilnya terlihat maksimal.