Saking low profile-nya, Desy Ratnasari nggak mau riders yang aneh-aneh pas syuting

Hiburan

Bayangkan jadi bintang senior tapi nggak mau neko-neko soal fasilitas. Itulah prinsip Desy Ratnasari saat bekerja di lokasi syuting. Aktris asal Sukabumi ini menegaskan kalau dia nggak pernah mengajukan riders yang bisa merepotkan pihak rumah produksi.

Bagi Desy, fasilitas dasar seperti transportasi yang aman dan layak itu sudah lebih dari cukup. Dia bahkan nggak masalah kalau harus naik kendaraan operasional bareng anggota kru lainnya. Yang penting bagi dia adalah mobilnya nyaman dan aman saat antar jemput.

Kisah rendah hatinya nggak berhenti di urusan kendaraan. Desy juga nggak pernah menuntut menu hidangan mewah atau katering khusus. Dia memilih untuk makan sajian yang sama dengan yang disediakan untuk seluruh tim kerja sebanyak tiga kali sehari. Kalau memang ada kebutuhan makanan spesialis, dia lebih memilih membawanya sendiri dari rumah.

Biar nggak bikin riweuh orang lain, Desy terbiasa membawa seluruh perbekalan dan keperluan pribadinya secara mandiri. Dia mengibaratkan persiapan syutingnya sudah seperti mau perang karena membawa semua barang yang dibutuhkan.

Menariknya, kebiasaan menyiapkan perlengkapan sendiri ini bukan hal baru buat Desy. Dia sudah menerapkan cara kerja seperti ini sejak masa puncak popularitasnya di industri hiburan Indonesia pada era 1990-an. Bahkan dulu, dia sering membawa banyak alat perang sampai menggunakan peti untuk mengangkut barang-barangnya.

Jarang-jarang kan ada artis yang nggak minta ini itu pas kerja? Definisi senior yang sebenarnya adalah yang nggak bikin pusing tim produksi.