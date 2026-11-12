Nagita Slavina pakai blazer Chanel seharga mobil pas foto bareng mertua

Hiburan

Nagita Slavina emang nggak pernah gagal bikin kita melongo soal urusan fashion. Kali ini, gaya istri Raffi Ahmad ini jadi pusat perhatian setelah muncul di foto bersama ibu mertuanya, Amy Qanita, dan suaminya.

Dalam foto yang diunggah Amy Qanita di Instagram, Nagita terlihat anggun dengan look yang simpel tapi tetap terkesan mewah. Yang paling mencuri perhatian tentu saja blazer merah yang dia pakai. Jangan tertipu sama tampilan sederhananya, karena blazer ini berasal dari rumah mode Chanel dan harganya sekitar Rp117,9 juta.

Blazer merah dengan motif tweed khas Chanel ini punya potongan tailored yang bikin penampilan Nagita terlihat rapi sekaligus elegan. Warnanya yang mencolok tetap kasih vibe klasik, apalagi dengan perpaduan beberapa warna pada motif tweed-nya. Detail kerah V, dua saku di depan, dan kancing mutiara putih makin menambah kesan mewah pada busana tersebut.

Kalau dikulik lebih dalam, blazer ini adalah koleksi Chanel Tweed Pattern Jacket in Red with Pearl Button Spring Summer 2019. Harganya fantastis banget, yaitu US$6.550 atau sekitar Rp117,9 juta. Angka ini disebut setara dengan harga sebuah mobil.

Meski bajunya seharga mobil, Nagita nggak tampil berlebihan. Dia membiarkan rambutnya terurai rapi dengan riasan wajah yang natural dan minimalis. Definisi "quiet luxury" yang sebenarnya ya begini, nggak perlu heboh tapi harganya bikin kita tarik napas.

Kira-kira kalau punya uang Rp117 juta, kalian lebih pilih beli blazer ini atau cicil mobil beneran?