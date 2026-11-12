Anya Geraldine jadi siluman ular, sempat cemas karena harus akrab sama ular beneran

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Anya Geraldine mencuri perhatian lewat proyek layar lebar terbarunya, film horor berjudul Dewi Siluman Ular. Disutradarai oleh Azhar Kinoi Lubis, Anya memerankan karakter utama bernama Dewi, sosok siluman ular yang terlibat dalam perjanjian pesugihan.

Jujur, peran ini bukan cuma soal akting, tapi juga soal mental. Anya harus beradegan secara langsung dengan ular beneran. Untuk melawan rasa takutnya, Anya mengandalkan doa dan mencoba membangun rasa percaya dengan hewan tersebut supaya syutingnya lancar.

"Waktu syuting aku pakai sistem wallahu’alam (Allah lebih tahu) dan bismillah , baca Al-Fatihah ketika sebelum take . Alhamdulillah semuanya berjalan lancar," kata Anya.

Selain urusan sama ular, Anya juga harus putar otak buat mendalami emosi karakternya yang punya dua sisi. Dia harus tampil sebagai perempuan yang memikat, tapi di saat yang sama menyimpan wujud makhluk gaib yang menyeramkan.

Karena tuntutan peran, penggunaan kostum dan prostetik sempat bikin Anya merasa cemas di awal proses pendalaman karakter. "Awal-awal sempat ada anxious-nya (cemas) dikit," ungkapnya.

Di film ini, Anya nggak sendirian. Dia beradu akting dengan beberapa aktor ternama, salah satunya Derby Romero yang berperan sebagai Dedi, seorang kepala keluarga yang juga terjerat perjanjian pesugihan.

Kira-kira transformasi Anya jadi makhluk gaib bakal sekeren apa ya?