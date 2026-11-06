Baim Wong tawarin Denny Sumargo jadi duda, jawabannya bikin ngakak!

Hiburan

Baim Wong baru saja bikin heboh linimasa lewat obrolan santainya bareng Denny Sumargo. Dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram @ngobrolkepo, Baim yang sekarang berstatus duda ini melontarkan celetukan kocak. Dia seolah-olah 'menawarkan' rekannya itu untuk merasakan jadi duda juga.

Bukannya tergiur, Denny Sumargo atau Densu malah kasih jawaban spontan yang bikin netizen tertawa puas. Dengan nada bercanda, Densu menolak tawaran tersebut karena alasan finansial yang cukup tragis tapi lucu.

"Kalau gue jadi duda bisa abis, kalau lu jadi duda banyak harta, kalau gue yang jadi duda bisa jadi gembel. Karena semua harta gue atas nama istri gue," jawab Densu.

Interaksi antara kedua publik figur ini langsung diserbu warganet. Kolom komentar penuh dengan tawa dan pujian karena mereka terlihat sangat akrab. Memang ya, obrolan santai soal kehidupan pribadi artis kalau sudah dibalut humor begini pasti cepat banget viral dan jadi hiburan ringan buat kita semua.

Jujur, kita salut sama kejujuran Densu soal harta yang atas nama istri. Definisi suami idaman yang sesungguhnya atau memang sudah pasrah total ya?