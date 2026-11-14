Mayangsari santai hadapi haters setelah 26 tahun nikah dengan Bambang Trihatmodjo

Hiburan

Mayangsari menyebut perjalanan rumah tangganya selama 26 tahun bersama Bambang Trihatmodjo penuh dengan kenangan berkesan. Baginya, setiap momen yang dilewati bersama keluarga adalah hari-hari yang membahagiakan.

Saat hadir di studio Pagi Pagi Ambyar pada Jumat, 13 November 2026, ia mengungkapkan bahwa awal pernikahannya tidak mungkin terlupakan. Menurutnya, setiap hubungan pasti punya ceritanya sendiri tanpa ia harus menjelaskan detailnya kepada publik.

Kunci keharmonisan rumah tangganya ternyata adalah menghargai privasi dan tidak pusing dengan opini orang luar. Apalagi, fokus utamanya sekarang adalah melindungi sang buah hati yang sudah dewasa dan hampir menginjak usia 21 tahun.

Mayangsari sadar bahwa setiap pilihan hidup, termasuk menikah, pasti ada konsekuensinya. Ia merasa tidak ada yang selalu benar karena semua adalah pilihan. Di tengah itu, ia bersyukur karena mendapatkan dukungan penuh dari suami, keluarga, dan teman-teman yang memiliki ikatan sangat kuat.

Seni Menghadapi Haters

Soal komentar miring dan cibiran di media sosial, pelantun lagu ini justru tertawa. Ia bahkan bercanda dengan menyebut bahwa keberadaan haters adalah sebagian dari iman. Baginya, akan ada yang terasa aneh jika seorang figur publik di era digital tidak memiliki pengkritik.

Mayangsari menilai warganet yang hobi mencibir sebenarnya sedang mencari hiburan demi kebahagiaan mereka sendiri. Ia menganggap mereka yang rebahan sambil menjadi haters itu seperti sedang bekerja atau berolahraga agar merasa bahagia.

Ia menegaskan bahwa semua komentar pedas di dunia maya tidak berpengaruh sedikit pun terhadap kesejahteraan keluarganya di dunia nyata. Dengan gaya tajamnya, ia menyebut kalaupun ia meladeni para haters, tidak akan ada satu butir beras pun yang berkurang di rumahnya.

Savage banget nggak sih cara dia nge-skakmat haters?