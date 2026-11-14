Ashton Irwin 5SOS mau mampir ke Blok M, fans Indonesia heboh!

Hiburan

Ashton Irwin bikin heboh komunitas 5SOSFam Indonesia setelah merespons rekomendasi penggemar di media sosial untuk mengunjungi Blok M. Drummer berusia 32 tahun asal Australia ini mengaku tidak sabar untuk mampir ke kawasan yang jadi spot nongkrong favorit anak muda Jakarta tersebut.

Blok M dipilih jadi rekomendasi karena punya banyak daya tarik, mulai dari deretan tempat kuliner, coffee shop, toko musik, sampai spot nongkrong yang selalu ramai. Fans berharap Ashton bisa sekalian kulineran dan menikmati suasana Jakarta sebelum lanjut beraktivitas.

Ashton berada di Jakarta untuk konser 5 Seconds of Summer (5SOS) di Jakarta sebagai bagian dari Everyone's A Star! World Tour 2026. Konser tersebut digelar pada Sabtu, 14 November 2026 di Indonesia Arena, Senayan.

Momen ini jadi spesial banget karena grup yang beranggotakan Luke Hemmings, Michael Clifford, Calum Hood, dan Ashton Irwin ini baru kembali menyapa penggemar di Indonesia setelah sekitar 10 tahun. Mereka siap membawa energi pop-rock mereka kembali ke panggung Tanah Air.

Bayangin aja kalau benar-benar terjadi, warga Blok M atau sekitaran Melawai bisa saja tiba-tiba ketemu Ashton Irwin lagi asyik nongkrong. Siapa yang tahu drummer idola ini bakal benar-benar muncul di sana?