Jisoo, NCT, dan BABYMONSTER bakal guncang Coachella 2027

Hiburan

Coachella 2027 sudah mengumumkan daftar pengisi acaranya pada 11 November 2026. Kabar paling gila buat K-Popers adalah masuknya nama Jisoo BLACKPINK, NCT, dan BABYMONSTER dalam lineup festival musik terbesar di Amerika Serikat ini.

Jisoo dijadwalkan tampil pada Jumat, 9 dan 16 April 2027. Menariknya, kali ini Jisoo bakal tampil sebagai solois, bukan bareng BLACKPINK. Dengan ini, semua anggota BLACKPINK sudah resmi pernah tampil solo di Coachella setelah sebelumnya Jennie dan Lisa sudah lebih dulu melakukannya. Sebagai pengingat, BLACKPINK sendiri pernah tampil di sana pada 2019 dan jadi headliner pada 2023.

Lalu ada NCT yang bakal meramaikan panggung pada Sabtu, 10 dan 17 April. Meski di lineup cuma tertulis NCT, SM Entertainment sudah konfirmasi kalau NCT 127 dan NCT DREAM bakal ambil bagian, termasuk ada rencana pertunjukan bersama. Ini bakal jadi debut pertama buat NCT di Coachella.

Sama halnya dengan NCT, BABYMONSTER juga bakal mencatatkan penampilan perdana mereka pada Minggu, 11 dan 18 April 2027. Mereka tampil di panggung bergengsi ini sekitar tiga tahun setelah debut.

Selain mereka, ada juga DJ sekaligus produser Peggy Gou dan grup musik LEENALCHI yang ikut masuk daftar penampil. Coachella 2027 sendiri bakal berlangsung selama dua akhir pekan, yaitu 9–11 April dan 16–18 April 2027 di Empire Polo Club, Indio, California.

Biar makin ramai, Coachella juga menghadirkan Dua Lipa, Tame Impala, dan SZA sebagai headliner untuk masing-masing hari. Nama besar lain seperti Madonna, Zara Larsson, Steve Lacy, Kehlani, Tiësto, Martin Garrix, dan Daddy Yankee juga siap tampil. Jujur, lineup-nya benar-benar paket lengkap dari berbagai genre musik.

Kira-kira kejutan apa ya yang bakal dibawa Jisoo pas tampil solo nanti?