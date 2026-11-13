AbuBakar, penyanyi asal Flores yang ditemukan di X Factor Indonesia 2024, rilis singel baru "Mungkin Itu Dia"

Lagu ini berkisah tentang cinta yang begitu dalam, di mana setiap harapan dan doa tertuju pada satu orang. Di dalamnya, AbuBakar menggambarkan bagaimana seseorang bisa memiliki keyakinan dan harapan besar pada orang yang dicintai, bahkan ketika masa depan hubungan itu masih belum pasti.

"Mungkin Itu Dia" menceritakan kisah seseorang yang menyimpan perasaan tulus dan berharap bahwa orang yang dicintainya adalah sosok yang selama ini dicari. Ini bukan hanya tentang keinginan untuk bersama, tetapi juga tentang doa, dan harapan agar hubungan itu membawa kebahagiaan. Cinta bisa membuat seseorang sangat yakin akan pilihannya, meskipun mereka tetap menyerahkan setiap kemungkinan pada waktu dan takdir. Melalui liriknya, AbuBakar ingin menyampaikan bahwa mencintai seseorang tidak selalu berarti memilikinya, tetapi juga mendoakan yang terbaik untuknya.

"Ada kalanya perasaan begitu dalam sehingga seseorang terus berharap, bahkan sebelum mengetahui apakah harapan itu akan terwujud. Itulah inti cerita dalam lagu ini, sebuah deklarasi cinta yang penuh ketulusan dan keyakinan," kata AbuBakar.

Dengan nuansa emosional yang telah menjadi ciri khasnya, AbuBakar kembali menghadirkan suaranya yang hangat dan menyentuh hati untuk sebuah perasaan yang banyak orang rasakan saat benar-benar mencintai seseorang, namun sulit diungkapkan secara lisan.

AbuBakar, 30 tahun, berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur dan pindah ke Jakarta untuk mengubah hidupnya. Karier musiknya dimulai di X Factor Indonesia 2024, di mana penampilannya membawakan "Teruntuk" memenangkan hati para juri. Ia memang tidak melaju lebih jauh dalam kompetisi tersebut, namun hal itu membuka pintu kesempatan yang tidak pernah ia bayangkan.

"Mungkin Itu Dia" kini sudah tersedia di Spotify, Apple Music, Langit Musik, dan YouTube Music, serta video lirik resminya dapat disaksikan di kanal YouTube RPM Music Official. Lagu ini ditulis oleh Abubekar Pua Buku, diaransemen oleh Adrian Oktapian, dan dirilis oleh Royal Prima Musikindo (RPM).

youtube.com/watch?v=qYAU4RpgANE ↗