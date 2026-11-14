5 kesalahan pakai foundation yang bikin muka kelihatan lebih tua

Gaya hidup

Foundation harusnya bikin kulit terlihat sempurna dan glowing, tapi kenyataannya seringkali malah 'crack' di garis halus atau bikin wajah kelihatan lebih capek. Masalahnya biasanya bukan di kualitas produk, tapi di kebiasaan aplikasi yang tanpa sadar bikin look kita jadi terlihat lebih tua.

Pilih tekstur yang tepat dan update produk

Produk dengan hasil matte total memang oke buat menyerap minyak. Tapi kalau kulitmu nggak super berminyak atau ada area yang kering, formula matte justru bakal masuk ke pori-pori dan garis ekspresi, sehingga terlihat lebih tajam. Solusinya, pilih formula satin atau glowing yang bisa memantulkan cahaya untuk efek wajah lebih muda. Kalau tetap mau hasil matte, pastikan hidrasi kulit maksimal sebelum pakai dan coba teknik underpainting atau contouring sebelum foundation untuk memberi dimensi.

Selain tekstur, jangan lupa kalau kondisi kulit berubah seiring bertambahnya usia. Kulit bisa jadi lebih kering dan tonusnya berubah. Foundation yang dipakai tiga tahun lalu mungkin sekarang terasa terlalu berat, pecah, atau warnanya sudah nggak cocok lagi, sehingga hasilnya jadi kusam. Jangan ragu ganti formula atau shade ke yang lebih menghidrasi dan ringan supaya menyatu sempurna di wajah.

Persiapan kulit dan teknik blending

Jangan pernah skip persiapan kulit karena foundation butuh 'pegangan' supaya bisa menempel rata. Langkah paling penting adalah membersihkan wajah dan memberi hidrasi yang benar. Krim pelembap yang kaya dan diratakan dengan baik akan menciptakan kanvas yang pas agar foundation nggak mempertegas area kering. Pastikan juga produk skincare sudah terserap sepenuhnya sebelum mulai pakai makeup.

Kesalahan lain yang sering terjadi adalah berhenti mengaplikasikan foundation tepat di garis rahang. Ini menciptakan garis tegas yang bikin efek 'masker', sehingga wajah terlihat datar dan warna nggak natural. Tips simpelnya adalah membaurkan sedikit produk ke arah leher supaya hasilnya seragam, terlihat lebih fresh, lifted, dan alami.

Hindari lapisan yang terlalu tebal

Memakai foundation berlapis-lapis untuk menutup semua kekurangan adalah alasan utama kenapa makeup terlihat artifisial dan tua. Produk yang terlalu tebal pasti akan berkumpul di area sekitar mulut dan mata, yang akhirnya menciptakan lipatan nggak sedap dipandang.

Solusi terbaik adalah menggunakan lapisan tipis. Mulailah dari tengah wajah dengan kuas, lalu ratakan ke arah luar dengan gerakan melingkar. Kalau butuh coverage lebih, gunakan color-correcting concealer hanya di titik-titik bermasalah saja, sementara foundation cukup memberikan hasil akhir yang ringan dan rata. Jujur saja, layering tipis-tipis jauh lebih oke daripada dandan tebal tapi hasilnya malah crack.