Jakarta jadi magnet konser dunia: dari Guns N’ Roses sampai BTS

Hiburan

Jakarta lagi jadi primadona buat para musisi kelas dunia. Setelah sukses dengan konser Kanye West lewat "Ye Live in Jakarta 2026" pada 24–25 Oktober 2026, sekarang giliran Guns N’ Roses dan BTS yang siap menggebrak Tanah Air. Fenomena ini bukan sekadar hiburan, tapi bikin daya tarik Jakarta sebagai magnet ajang bertaraf internasional makin kuat.

Guns N’ Roses bakal tampil di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, pada 21 November. Yang bikin spesial, mereka bakal memperkenalkan dua singel terbaru mereka, yaitu "Nothin'" dan "Atlas". Penampilan Axl Rose, Slash, dan Duff McKagan ini juga akan dibarengi aksi spesial dari sembilan dewa gitar Indonesia. Promotor Rajawali Indonesia menyediakan 25.000 tiket, tapi tiket tribune sudah habis terjual dan sekarang cuma sisa kelompok festival.

Setelah itu, BTS akan melanjutkan euforia lewat World Tour "Arirang" in Jakarta pada 26-27 dan 29 Desember di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nama "Arirang" sendiri diambil dari album baru mereka yang rilis Maret 2026. Setiap hari konsernya menyediakan 60.000 tiket yang semuanya sudah ludes terjual. Promotor iMe Indonesia memprediksi akan ada 50.000 penonton lokal dan 10.000 penonton dari luar negeri setiap harinya.

Antusiasme fans benar-benar gila. Ada Maria yang rela keluar uang Rp 4 juta untuk tiket hari ketiga demi memberi kado untuk dirinya sendiri. Hari ketiga itu spesial karena bertepatan dengan ulang tahun V, member favoritnya. Maria bahkan menyiapkan baju tema Arirang dan fokus menjaga kesehatan fisik supaya kuat antre. Ada juga Syifa yang bisa membeli tiket setelah mendapat rezeki lebih dari perusahaannya pada Oktober lalu.

Jakarta benar-benar jadi episentrum dunia. Gubernur Jakarta Pramono Anung berharap kepercayaan publik internasional terhadap Indonesia semakin tinggi. Buktinya, konser Kanye West saja memberi dampak ekonomi hampir Rp 450 miliar. Apalagi saat itu ada Jakarta Running Festival yang juga menyumbang dampak ekonomi sebesar Rp 175 miliar.

Strategi mendongkrak wisata musik

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana melihat ini sebagai peluang besar. Berdasarkan data Grand View Research, pasar wisata musik global diprediksi naik dari 103,7 miliar dolar AS pada 2025 menjadi 330 miliar dolar AS pada 2033. Indonesia ingin mengambil bagian dari potensi itu melalui konsep wisata berbasis musik.

Untuk konser Guns N’ Roses dan BTS, potensi belanja wisatawan diperkirakan mencapai Rp 158,3 miliar. Angka ini mencakup biaya akomodasi, kuliner, transportasi, sampai belanja pernak-pernik. Target penonton GNR adalah 22.000 orang termasuk 2.000 wisatawan mancanegara, sementara BTS membidik 180.000 penonton dengan 30.000 lebih wisatawan mancanegara.

Biar maksimal, pemerintah menyiapkan strategi kolaboratif. Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan InJourney untuk mengoptimalkan beberapa titik utama, seperti Sarinah, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dan bandara agar lebih ramai saat musim konser.

Pengalaman khusus buat Army

Bukan cuma di lokasi konser, Garuda Indonesia juga ikut ambil bagian dalam menyambut para Army. Mereka menyiapkan pengalaman penerbangan khusus, mulai dari pengumuman spesial, tayangan visual BTS, hingga nuansa ungu yang sudah terasa sejak penumpang tiba di bandara.

Ada satu fakta yang paling bikin bangga: Indonesia akan menjadi penutup rangkaian konser BTS di Asia pada 2026. Puncaknya, konser terakhir pada 29 Desember akan disiarkan langsung ke bioskop di lebih dari 80 negara dan wilayah melalui sekitar 2.800 layar di seluruh dunia. Ini adalah cara Jakarta memperkenalkan destinasi pariwisatanya kepada audiens global secara masif.

Jadi, sudah siap war tiket atau sudah amanin hotel buat nonton idola kalian?