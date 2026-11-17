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Marvel Studios ternyata merogoh kocek sangat dalam demi memproduksi serial Disney+ VisionQuest sebagai jembatan cerita menuju film Avengers: Doomsday. Berdasarkan laporan keuangan yang beredar, Marvel diduga menggelontorkan dana hingga USD119,4 juta atau sekitar Rp2,18 triliun untuk memproduksi delapan episode serial ini.

Angka fantastis ini terungkap lewat anak perusahaan samaran bernama Calcutta Productions UK yang sengaja dibuat supaya proses casting dan izin lokasi nggak terlalu menarik perhatian. Total pengeluaran tersebut tercatat sampai masa syuting berakhir pada 31 Juli 2025. Tracy Bermingham, Financial Controller Disney, menyebut angka itu sudah sesuai anggaran. Kalau dibanding serial Marvel lain, biaya VisionQuest lebih mahal dari Moon Knight (USD95,7 juta), tapi masih di bawah Loki musim kedua (USD128,4 juta).

Strategi Marvel kali ini cukup cerdik karena mereka syuting di Britania Raya dan memakai aktor-aktor Inggris seperti Paul Bettany, James Spader, James D'Arcy, dan T'Nia Miller. Berkat skema pengembalian dana dari pemerintah Inggris bagi studio yang memenuhi syarat kontribusi budaya, Marvel mengantongi pengembalian sebesar USD25,6 juta. Artinya, pengeluaran bersih mereka turun jadi USD93,8 juta sebelum biaya pascaproduksi dan VFX.

Produksi ini dilakukan di Pinewood Studios, Hatfield House di Hertfordshire, serta White Waltham Airfield di Berkshire. Efek visualnya pun digarap oleh divisi Inggris dari Industrial Light & Magic milik Disney. Marvel juga mengeluarkan USD12,7 juta untuk membayar rata-rata 180 staf produksi bulanan, dengan puncak kru mencapai 418 orang pada April 2025.

Namun, ada fakta kurang oke di balik layar. Meski 45% kru adalah perempuan, laporan mengungkap rata-rata upah per jam pekerja perempuan masih 31,9% lebih rendah dibanding laki-laki. Selain itu, cuma 16% perempuan yang berada di jajaran penerima upah tertinggi.

Yang bikin geleng-geleng kepala adalah tingkat detailnya. Marvel sampai menyewa tenaga khusus cuma buat nulis kode komputer asli yang jadi motif garis-garis di kemeja Vision. Kode ini baru bisa terbaca kalau penonton memencet tombol pause saat menonton. Kerja keras yang sangat spesifik, ya.