Hiburan

Penyanyi solo asal Korea Selatan, BOL4, sudah menyapa para penggemarnya di Indonesia. Selain konser solo, BOL4 menggelar acara mini fanmeeting gratis bertajuk "K-MUSIC STORY WITH BOL4" di Main Atrium KOREA 360, Lotte Mall Jakarta, pada Minggu, 15 November 2026.

Acara yang diselenggarakan oleh KOCCA dan KOREA 360 ini bertujuan mempertemukan BOL4 secara langsung dengan para LoBoly di Indonesia. Menariknya, para penggemar bisa langsung datang ke lokasi tanpa perlu membayar biaya tiket masuk.

Bukan sekadar sapaan biasa, BOL4 juga memberikan kesempatan bagi penggemar untuk mengikuti sesi interaktif. Ada Hi-Bye Experience serta sesi Fansign bersama BOL4, meski bagi yang berminat harus mendaftar terlebih dahulu ke pihak penyelenggara.

Tak hanya itu, penyanyi berusia 31 tahun ini juga memberikan kesempatan bagi penggemar untuk memberikan surat langsung yang nantinya akan dibacakan atau menjadi bagian dari momen spesial selama acara berlangsung.

Jujur, kesempatan ketemu idol secara gratisan kayak gini tuh langka banget, apalagi ada sesi Hi-Bye dan Fansign juga!