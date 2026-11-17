Hiburan

Bernadya resmi merilis edisi deluxe dari album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi (Pagi Setelahnya). Kalau versi regulernya terasa kelam karena penuh ketakutan dan pertanyaan, versi deluxe ini hadir sebagai momen ketika seseorang terbangun dari mimpi dan mulai menghadapi realitas.

Perubahan paling terasa ada pada visualnya. Veren, Creative Director JUNI Records, menjelaskan dalam sesi bincang media di kawasan Senayan, Jakarta, pada 16 November 2026 bahwa artwork versi reguler sengaja dibuat gelap. Sebaliknya, edisi deluxe dibuat lebih cerah untuk menunjukkan glimmer of hope atau secercah harapan karena sudah terbangun dari mimpi.

Bukan cuma visual, racikan musiknya juga beda total. Adryanto Pratono alias Boim, Founder JUNI Records, membocorkan kalau versi deluxe ini mempertemukan Bernadya dengan para pelaku asli industri musik tahun 2000-an. Ada tiga lagu baru yang masuk sebagai jawaban dan kelegaan dari keresahan di album sebelumnya, yang masing-masing mewakili fase penerimaan hati.

Lagu tambahan pertama merupakan duet Bernadya dengan Pamungkas yang diproduseri oleh Eross Candra dari Sheila on 7. Lagu ini menggambarkan fase awal penerimaan yang sudah mulai legowo, tapi masih ada sedikit rasa berharap.

Track kedua diproduseri oleh Kang Noey dari Java Jive dan Mas Sani. Lagu ini menangkap fase manusiawi saat patah hati, di mana seseorang sudah dikira kuat tapi ternyata masih bisa goyah. Bernadya sendiri menyebut momen ini sebagai kondisi yang sewajarnya terjadi pada manusia umumnya.

Sebagai penutup, lagu ketiga digarap bersama Pongki Barata. Lagu ini menjadi fase paling dewasa karena Bernadya mencoba berdamai dengan kenyataan bahwa rasa sakit pasti bisa dimengerti seiring berjalannya waktu.

Bernadya merasa tiga lagu ini sangat personal karena merangkum apa yang terjadi setelah mimpi berakhir. Ia menyebut versi deluxe ini sebagai life update karena di sinilah ia baru menemukan jawaban dan kelegaannya. Saat ini, total 13 track dalam album Semoga Hanya di Mimpi (Pagi Setelahnya) sudah bisa di-stream di semua platform musik digital.