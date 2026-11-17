Hiburan

Mayangsari menegaskan kalau suami, Bambang Trihatmodjo, dan anaknya, Khirani, sama sekali nggak melarang dia untuk bernyanyi. Hal ini diungkapkan Mayang saat berada di studio Pagi Pagi Ambyar, Trans TV, Jakarta Selatan, kemarin.

Menurut Mayang, absennya dia dari panggung musik adalah karena komitmen pribadi. Dia merasa kalau sudah menikah dan jadi istri, prioritas hidupnya otomatis berubah. Bagi Mayang, kalau menjalankan sesuatu harus total dan nggak mau setengah-setengah, makanya dia memilih fokus ke prioritas lain setelah menikah.

Meski begitu, Mayang mengaku sudah berulang kali memikirkan untuk kembali bernyanyi. Dia mengaku sedikit minder dengan penyanyi lain sekarang, tapi kini ada waktunya karena di rumah hanya berdua dengan suaminya, sementara anaknya sudah kuliah di luar negeri.

Jujur saja, kita semua kangen suara Mayang, tapi ya pilihan hidup orang beda-beda. Kira-kira kalau dia benaran comeback, lagu apa yang cocok buat dia sekarang?