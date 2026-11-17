Hiburan

Lesti Kejora baru saja kasih kabar membanggakan lewat akun Instagram pribadinya. Penyanyi dangdut ini berhasil meraih penghargaan Jupiter Music Awards dalam kategori Female Artist of the Year di ajang Asian Television Awards yang diadakan di Vietnam.

Lewat postingannya, Lesti nggak bisa menyembunyikan rasa syukurnya. Dia mengaku nggak pernah menyangka kalau perjalanan kariernya bisa sampai ke titik ini. "MasyaAllah Tabarakallah. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa perjalanan ini akan membawa saya pada sebuah pencapaian yang istimewa Jupiter Music Awards di Asian Television Awards kategori Female Artist of the Year," tulis Lesti.

Bagi Lesti, piala ini bukan cuma soal prestasi, tapi hasil perjalanan panjang yang melibatkan banyak orang. Dia merasa kesempatan, doa, ridho, serta dukungan orang-orang di sekitarnya jadi kunci sampai dia bisa menang.

Lesti juga memberikan apresiasi khusus buat suaminya, Rizky Billar, karena sudah memberi izin dan ridho untuk dia terus berkarya. Nggak lupa, dia juga berterima kasih kepada orang tua, keluarga besar, dan para penggemar setianya, mulai dari Lesti Lovers, Leslar Lovers, sampai Billovers.

Kerennya lagi, Lesti nggak mau menyimpan kemenangan ini buat dirinya sendiri. Dia mendedikasikan penghargaan ini untuk seluruh insan musik dangdut Indonesia, termasuk para guru, legenda, senior, sampai generasi muda yang terlibat dalam perjalanan musik dangdut tanah air.

"Penghargaan ini saya dedikasikan untuk semua insan Musik Dangdut baik para guru, legenda, senior, dan para generasi muda," tulis Lesti.

Kemenangan ini diharapkan bisa jadi motivasi buat Lesti untuk terus belajar dan memberikan yang terbaik bagi musik dangdut Indonesia. Sebagai penutup, dia menuliskan "HURIP SUNDA" lengkap dengan emoji hati putih dan doa.