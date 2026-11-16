Gaya hidup

Buat kalian yang tergila-gila sama makanan enak dan pengen ngerasain vibe street food autentik tanpa harus keluar rumah, smashed burger adalah menu wajib yang harus masuk daftar masak kalian. Bedanya sama burger klasik yang pakai patty tebal dan butuh waktu masak lama, teknik smashed burger ini mengandalkan kontak langsung antara daging giling beku dengan permukaan panas yang ekstrem. Hasilnya? Lapisan luar yang terkaramelisasi dan krispi, tapi bagian dalamnya tetap mengunci semua sari daging alias super juicy.

Kunci utamanya bukan di bahan yang ribet, tapi di kesederhanaan bahan dan kecepatan eksekusi. Cuma butuh waktu beberapa menit saja, kalian sudah bisa bikin hidangan yang nggak kalah saing sama burger house paling populer di kota. Kalian nggak perlu punya skill masak tingkat tinggi atau prosedur yang rumit. Yang paling penting adalah gimana kalian mengatur suhu panas dan seberapa kuat kalian menekan daging tersebut di atas wajan besi atau cast iron.

Bayangkan kombinasi double patty yang juicy, lelehan keju cheddar yang aromatik, dan roti brioche yang lembut. Benar-benar definisi kepuasan maksimal dalam satu gigitan. Biar hasilnya sempurna, yuk intip bahan dan langkah-langkah detailnya di bawah ini.

Bahan-bahan untuk 2 orang

350 gr daging sapi giling (sekali giling lewat mesin)

2 buah roti brioche lembut, potong jadi dua

4 lembar keju cheddar

1 sdm mayones

1 sdm mustard

Garam

Lada

Langkah-langkah pembuatan

Ambil daging giling dari kulkas. Pastikan kondisi daging masih sangat beku. Bagi daging menjadi empat bola yang lembut tanpa perlu mengaduk atau menekannya terlalu keras. Tutup bola-bola daging tersebut dan simpan kembali di kulkas sampai saatnya dipanggang.

Siapkan permukaan panggangan atau pelat besi, disarankan menggunakan wajan cast iron. Oleskan sedikit minyak dan panaskan dengan api maksimal sampai permukaan wajan mulai berasap.

Letakkan bola-bola daging beku tersebut di atas wajan panas dengan jarak yang tidak terlalu rapat satu sama lain.

Gunakan spatula lebar yang permukaannya datar, lalu tekan bola daging tersebut dengan tenaga kuat sampai benar-benar pipih dan melebar.

Taburkan garam dan lada hanya pada satu sisi daging saja. Panggang selama satu setengah menit.

Balikkan patty burger tersebut dan panggang lagi selama satu setengah menit. Tujuannya adalah agar daging tetap sangat juicy namun memiliki permukaan yang terbakar kecokelatan dan cantik.

Letakkan satu lembar keju cheddar di atas patty pertama, lalu tutup dengan patty kedua. Tambahkan lagi satu lembar keju cheddar di atasnya. Tumpuk kedua patty tersebut agar panas daging membuat keju meleleh dengan sempurna.

Ulangi seluruh proses yang sama untuk membuat sisa patty burger lainnya.

Potong roti brioche menjadi dua bagian, lalu panggang di atas permukaan wajan yang panas. Setelah itu, oleskan sedikit mayones dan mustard pada roti.