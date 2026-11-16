Hiburan

Cinta memang nggak ada batasnya, termasuk soal isi dompet atau ijazah. Sekarang lagi ramai dibahas soal hypogamy, yaitu kondisi saat seseorang menjalin hubungan asmara atau menikah dengan pasangan yang punya status sosial, ekonomi, atau tingkat pendidikan lebih rendah.

Fenomena ini menarik karena mendobrak pandangan tradisional yang biasanya menganggap laki-laki harus punya penghasilan atau pendidikan yang lebih tinggi daripada perempuan. Contoh nyatanya adalah saat perempuan dengan penghasilan tinggi berpasangan dengan laki-laki yang penghasilannya lebih kecil. Hal yang sama juga terjadi pada perbedaan level pendidikan.

Bicara soal angka, data Pew Research Center tahun 2023 menunjukkan sekitar 16 persen pasangan menikah heteroseksual di Amerika Serikat memiliki istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Jadi, posisi 'breadwinner' nggak selalu harus dipegang cowok.

Tapi jujur saja, perbedaan finansial dan pendidikan bisa jadi tantangan kalau nggak dikelola dengan benar. Biar hubungan tetap harmonis, kunci utamanya adalah kejujuran. Pasangan harus terbuka soal berapa penghasilan mereka, utang yang dimiliki, sampai kebutuhan masing-masing.

Soal biaya rumah tangga, pembagiannya bisa disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing supaya nggak ada satu pihak yang merasa terbebani. Begitu juga dengan tanggung jawab di rumah; pembagian tugas sebaiknya didasarkan pada waktu dan kesibukan, bukan melihat gender atau siapa yang gajinya lebih besar.

Pada akhirnya, kontribusi dalam hubungan bukan cuma soal materi. Dukungan emosional, perhatian, dan kesediaan untuk saling mendengarkan adalah hal yang jauh lebih berharga. Karena setuju banget, nilai seseorang nggak cuma ditentukan oleh angka di rekening atau gelar pendidikan di belakang nama.