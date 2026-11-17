Hiburan

Denny Sumargo lagi mencoba gaya baru dengan memelihara kumis dan jenggot. Ternyata, perubahan penampilan aktor sekaligus kreator konten ini bikin putri semata wayangnya, Gabriella Allan Sumargo, penasaran berat.

Bocah dua tahun yang akrab dipanggil Biel ini dikabarkan sering menunjukkan ekspresi heran setiap kali memperhatikan wajah sang ayah. Biel bahkan sampai bingung kenapa ayahnya punya rambut di wajah sementara dirinya tidak punya.

Denny Sumargo bercerita bahwa anaknya sering memegang-megang wajahnya karena merasa aneh. "Anak gua sih yang bingung. Kadang-kadang ngelihatin gua dia suka megang-megang, karena itu apa ya gitu, kok gua gak punya gitu," kata mantan pebasket ini saat ditemui di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat.

Beda dengan anaknya, Ci Oliv justru santai saja melihat penampilan terbaru Denny. Bagi Denny sendiri, momen kebingungan Biel ini justru menjadi bagian yang seru dan menyenangkan sebagai orang tua.

Menariknya, kumis dan jenggot tersebut tumbuh secara alami tanpa perawatan khusus. Denny menyebut hal ini adalah faktor keturunan karena ayahnya berdarah Padang. Selain itu, menurutnya gaya seperti ini memang lebih cocok dengan bentuk wajahnya saat ini.

Kira-kira Biel bakal makin penasaran atau malah jadi hobi narik-narik jenggot ayahnya ya?