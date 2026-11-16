Hiburan

LISA baru saja mencatatkan sejarah sebagai idol K-Pop pertama yang menggelar pertunjukan residensi solo di Las Vegas. Awalnya, residensi ini cuma dijadwalkan untuk empat pertunjukan, tapi karena fans terlalu antusias, penyelenggara akhirnya nambah jadwal tambahan.

Di malam pembukaan 12 November 2026, LISA tampil dengan produksi panggung megah, koreografi energik, sesi interaksi bareng fans, sampai dance break dan remix spesial. Setelah itu, dia dijadwalkan kembali menghibur penggemar pada 13 hingga 14 November, serta tampil pada 27 hingga 29 November 2026.

Total ada 23 lagu yang dibawakan di malam pembukaan, termasuk hits global seperti ‘MONEY’, ‘ROCKSTAR’, ‘New Woman’, dan ‘Moonlit Floor (Kiss Me)’. Ada juga aransemen ulang lagu ikonik milik Britney Spears dan Rihanna.

Ini dia daftar lengkap set list yang dibawakan LISA di malam pembukaan residensi Viva La Lisa:

1. ‘Tarantino’

Lagu pembuka dalam set list malam tersebut.

2. ‘FUTW’

Masuk dalam daftar lagu yang dibawakan LISA.

3. ‘BADGRRRL’

Bagian dari rangkaian lagu di malam pembukaan.

4. ‘V12’

Salah satu lagu yang tampil dalam set list.

5. ‘ROCKSTAR’

Salah satu hits global yang dibawakan di atas panggung.

6. ‘Sweat’

Dibawakan dalam bentuk remix dengan lagu ‘Gimme More’.

7. ‘Elastigirl’

Masuk dalam daftar lagu yang dipentaskan.

8. ‘GOALS’

Bagian dari set list konser residensi ini.

9. ‘RAPUNZEL’

Salah satu lagu yang dibawakan LISA.

10. ‘MONEY’

Hits global yang dilengkapi dengan dance break remix ‘Money’, ‘B***h Better Have My Money’, dan ‘JUMP’.

11. ‘Chill’

Masuk dalam daftar lagu malam pembukaan.

12. ‘Moonlit Floor (Kiss Me)’

Salah satu hits global yang menjadi bagian dari pertunjukan.

13. ‘Dream’

Bagian dari rangkaian lagu yang dibawakan.

14. ‘When I’m With You’

Salah satu lagu dalam set list tersebut.

15. ‘Born Again’

Masuk dalam daftar lagu yang dipentaskan.

16. ‘Cut U Off’

Bagian dari performa LISA di malam pembukaan.

17. ‘Cobra’

Salah satu lagu yang dibawakan di atas panggung.

18. ‘New Woman’

Hits global yang masuk dalam set list.

19. ‘Leave With Me’

Bagian dari rangkaian lagu yang dibawakan.

20. ‘Thunder’

Masuk dalam daftar lagu di malam tersebut.

21. ‘BAD ANGEL’

Salah satu lagu yang tampil dalam performa LISA.

22. ‘Lifestyle’

Bagian dari set list residensi Viva La Lisa.

23. ‘SaWaDiKa’

Lagu penutup dalam daftar set list malam pembukaan.

Kapan ya giliran idol lain yang bisa pecahin rekor residensi di Vegas kayak gini?