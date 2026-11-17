Hiburan

Bunga Citra Lestari (BCL) memberikan ruang lebih luas bagi putranya, Noah Sinclair, untuk menentukan pilihan dan menjalani hidup sendiri karena sudah memasuki fase remaja. Meski begitu, BCL mengaku tetap merasa gelisah, sebuah perasaan yang menurutnya wajar menyertai perjalanan membesarkan anak.

BCL menganggap mendampingi pertumbuhan Noah adalah bagian penting dalam hidupnya sebagai seorang ibu. Ia ingin menikmati setiap momen perkembangan putranya, mulai dari masa kanak-kanak sampai sekarang sudah remaja.

Soal pergaulan, termasuk kemungkinan Noah mulai dekat dengan lawan jenis, BCL menegaskan tidak ingin memberikan pembatasan yang berlebihan. Ia berharap nilai-nilai yang diberikan oleh dirinya, mendiang Ashraf Sinclair, dan Tiko Aryawardhana bisa menjadi pedoman buat Noah.

Bagi BCL, kebebasan itu harus dibarengi dengan pemahaman mengenai batasan. Ia berharap bekal pendidikan dari keluarga cukup membantu Noah dalam mengambil keputusan di kehidupan sosialnya. "Semoga bekal yang sudah diberikan dari aku, almarhum Ashraf, dan Tiko untuk Noah cukup untuk bisa tidak terlalu membatasi dia, memberikan dia kebebasan, tapi dia tahu batasnya," ujar BCL.

Bicara soal asmara, Noah sempat memberikan dukungan kepada kekasihnya yang merupakan bagian dari tim dance saat bertanding di ajang DBL. Menanggapi hal ini, BCL malah bercanda dan berharap Noah memberikan semangat yang sama saat dirinya tampil menari. "Jadi Noah mendukung pacarnya, harus mendukung ibunya joget-joget juga!" celoteh BCL sambil tertawa.