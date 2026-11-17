Gaya hidup

Banyak dari kita yang terbiasa langsung membuang air rebusan sayuran atau telur setelah selesai memasak. Padahal, cairan ini bisa jadi harta karun buat tanaman di pot.

Trik berkebun yang viral di media sosial ini jadi pilihan buat para pecinta tanaman yang ingin cara lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Kita bisa mengurangi limbah dapur sekaligus memberikan asupan vitamin dan mineral ke tanaman tanpa perlu prosedur yang rumit.

Rahasianya ada pada air rebusan sayuran seperti brokoli, wortel, kentang, atau bayam. Saat direbus, sayuran tersebut melepaskan sebagian vitamin dan mineral ke dalam air. Kuncinya adalah membiarkan air tersebut dingin sepenuhnya sebelum digunakan untuk menyiram tanaman sebagai pengganti air biasa.

Namun, ada aturan penting yang tidak boleh dilanggar. Air rebusan tersebut tidak boleh mengandung garam, mentega, atau bumbu lainnya. Kandungan garam justru bisa merusak akar tanaman dan menghancurkan kualitas tanah di dalam pot.

Selain sayuran, air rebusan telur juga bisa dimanfaatkan. Saat telur direbus, sedikit kalsium dari cangkangnya akan berpindah ke air. Sama seperti air sayuran, cairan ini harus didinginkan dulu sebelum disiramkan ke tanaman.

Metode DIY ini memang bukan pupuk ajaib, tapi merupakan cara mudah untuk memanfaatkan barang yang biasanya terbuang. Langkah sederhana dari dapur ini bisa membantu tanaman sekaligus membuat gaya hidup kita jadi lebih eco-friendly.

Kira-kira masih mau buang air rebusan sayur setelah baca ini?