Hiburan

Avril Lavigne membagikan kabar bahagia lewat Instagram pribadinya pada Jumat, 13 November 2026. Penyanyi asal Kanada ini mengumumkan kelahiran anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan melalui tiga foto hitam putih.

Dalam takarir unggahannya, Avril menulis, "Our Mini Fucking Princess has arrived". Unggahan ini memperlihatkan sisi personal Avril yang berbeda dari citra pop-punk yang selama ini melekat padanya.

Foto pertama menunjukkan tangan Avril dan satu orang lainnya yang sedang memegang jemari mungil sang bayi. Di foto kedua, Avril yang kini berusia 42 tahun tampak memeluk buah hatinya dengan penuh kasih sayang. Sang bayi terlihat menggemaskan mengenakan pakaian motif macan tutul atau leopard print lengkap dengan aksesori pita di kepala.

Ada satu detail yang langsung jadi sorotan penggemar di foto ketiga. Avril memamerkan tiga pasang sepatu Vans motif kotak-kotak hitam putih yang diletakkan di atas papan skateboard. Ketiga sepatu itu memiliki ukuran berbeda, mulai dari ukuran dewasa sampai sepasang sepatu mungil untuk bayi. Sentuhan ini terasa sangat khas Avril yang sudah bertahun-tahun identik dengan budaya skateboard.

Meski sudah berbagi momen kelahiran, Avril masih merahasiakan nama sang bayi. Selain itu, identitas pasangan yang menjadi ayah dari anaknya juga belum diumumkan secara terbuka.

Kelahiran anak pertama ini jadi babak baru buat Avril. Setelah lebih dari dua dekade membawa warna pop-punk ke industri musik populer, sekarang dia memulai peran baru sebagai seorang ibu. Kita doakan saja si kecil tumbuh jadi punk rock star juga nanti!