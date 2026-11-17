Hiburan

Adegan dewasa di series WeTV Original 'Sleeping with the Enemy' memang sukses bikin heboh sejak episode awal. Tapi jangan dikira proses syutingnya simpel, karena Ersya Aurelia dan Anthony Xie mengungkap bahwa pengambilan adegan itu butuh persiapan khusus.

Kunci utamanya ada di Intimacy Coordinator (IC) yang dipimpin oleh Putri Ayudya. Tim IC ini bertugas memastikan semua pemain merasa nyaman. Menariknya, proses persiapan tiap aktor ternyata beda. Anthony Xie sudah mendapat bimbingan langsung dari tim IC, sementara Ersya Aurelia baru bertemu tim tersebut saat sudah berada di lokasi syuting.

Ersya tidak tinggal diam soal kenyamanannya. Dia sempat melakukan konsultasi pribadi lewat panggilan video untuk membahas batasan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama proses syuting. Ersya mengatakan semua hal yang boleh dan tidak nyaman dilakukannya dikomunikasikan secara gamblang dan transparan.

Produksi dari Hitmaker Studios yang disutradarai Rizal Mantovani ini juga menerapkan protokol keamanan yang ketat di lokasi. Tidak semua orang boleh masuk atau mondar-mandir saat pengambilan adegan intim sedang berlangsung. Bahkan, bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan detail adegan yang akan direkam sudah didiskusikan sejak awal antara pemain, sutradara, dan IC.

Karena detailnya harus disepakati bersama, waktu pengambilan gambar jadi jauh lebih lama dibandingkan adegan drama biasa. Ersya mengibaratkan proses ini seperti koreografi tari atau adegan berkelahi. Mereka tidak mengambil satu adegan utuh sekaligus, melainkan dibagi per bagian atau per grid .

Jujur saja, melihat betapa detailnya 'koreo' adegan dewasa ini, kita jadi tahu kalau syuting film bukan cuma soal akting, tapi soal manajemen rasa nyaman yang luar biasa rumit. Kira-kira kalau kalian jadi aktornya, bakal seberani itu nggak ya?