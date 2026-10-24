Lyodra rilis album ketiga 'Terkunci di Kamu', siap bikin galau berjamaah

Hiburan

Lyodra Ginting baru saja merilis album studio ketiganya yang diberi judul Terkunci di Kamu. Album ini isinya sepuluh lagu yang menceritakan perjalanan emosional, mulai dari fase patah hati, proses berdamai dengan masa lalu, sampai akhirnya menemukan cinta kembali. Jujur, kita semua tahu Lyodra kalau sudah nyanyi lagu galau pasti kena banget ke hati.

Pas ngobrol santai di kanal YouTube Raditya Dika yang diunggah 20 Oktober 2026, Lyodra cerita kalau judul album ini diambil dari potongan lirik salah satu singlenya. Katanya, pemilihan judul ini jadi benang merah dari proses penyembuhan luka emosional sampai ketemu sosok yang tepat. Lyodra bilang kalau lewat album ini, dia ingin menceritakan proses dari patah hati dan semua sakit hati yang mungkin dirasakan, sampai mencoba berdamai dengan masa lalu.

Tapi tenang, album ini nggak cuma isinya lagu sedih yang bikin banjir air mata. Lyodra juga kasih warna musik yang lebih segar. Ada eksplorasi genre R&B sampai sentuhan musik tradisional Karo di singlenya yang berjudul Bucin't. Biar karyanya terasa lebih personal dan matang, dia juga menggandeng beberapa musisi dan pencipta lagu ternama.

Harapannya, para pendengar bisa menikmati alur ceritanya sekaligus merasa terwakili dalam perjalanan cinta dan kehidupan mereka. Dengan konsistensi dan kedewasaan bermusik seperti ini, posisi Lyodra di industri musik tanah air pasti makin kokoh. Kira-kira lagu mana yang bakal jadi anthem galau kamu bulan ini?