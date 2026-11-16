Emma Watson terjatuh di pesta GQ, tapi reaksinya juara!

Hiburan

Emma Watson mengalami momen yang cukup memalukan saat menghadiri pesta GQ Men of the Year ke-31 di Chateau Marmont, Los Angeles, pada 12 November 2026. Bintang Harry Potter ini tersandung sepatu high heels-nya sampai terjatuh tepat di depan fotografer dan tamu undangan yang hadir.

Kejadian ini bermula saat Emma melewati jalan masuk venue yang posisinya cukup menanjak. Emma terlihat kehilangan keseimbangan di sana. Sepatu hak tinggi bermotif garis hitam-putih yang ia pakai diduga membuat langkahnya kurang stabil.

Tapi jujur, kita salut sama mentalnya. Meski jatuh cukup keras, Emma sama sekali nggak terlihat panik atau malu berlebihan. Alih-alih stres, ia justru tertawa setelah berhasil bangkit dan santai melanjutkan langkahnya masuk ke lokasi pesta. Hebat juga ya, kalau kita yang jatuh mungkin sudah ingin menghilang dari bumi saat itu juga.

Emma nggak sendirian saat masuk ke acara, ia ditemani seorang pria berambut pirang yang memakai jaket hitam berpotongan tegas tanpa kerah. Untuk urusan fashion, Emma tampil chic dengan mini dress hitam yang dipadukan mantel vintage Valentino dengan detail warna-warni. Penampilannya makin lengkap dengan kalung rantai emas, anting hoop, dan tas selempang hitam.

Namun, kemunculan Emma kembali menarik perhatian karena ia tidak terlihat bersama kekasihnya, Gonzalo Hevia Baillères. Pria asal Meksiko dari keluarga kaya itu pertama kali tertangkap kamera bersama Emma di Courchevel, Prancis, pada Desember 2025. Hubungan mereka kemudian dikonfirmasi secara resmi pada Maret 2026 lewat foto ciuman mesra di sebuah bandara di Meksiko.

Sebenarnya nggak heran kalau Emma cukup tertutup soal urusan cinta. Pada September 2025, dalam podcast On Purpose bersama Jay Shetty, ia sempat curhat kalau dirinya merasa lebih nyaman berkencan dengan orang yang tidak terlalu tahu banyak soal kariernya sebagai aktris.