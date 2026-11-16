Prilly Latuconsina optimistis soal bisnis perhiasan emas lewat ILY Gold

Hiburan

Prilly Latuconsina, founder ILY Gold, optimistis terhadap prospek bisnis perhiasan emas di Indonesia. Ia menilai minat masyarakat terhadap emas tinggi, baik sebagai bagian dari gaya hidup maupun sebagai investasi.

Lewat ILY Gold, Prilly menawarkan koleksi perhiasan emas 9 karat dengan kadar 37,5%. Desainnya mengikuti tren, namun dengan harga terjangkau.

Saat ini, ILY Gold terus mengembangkan berbagai desain perhiasan agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Pilihan desainnya pun beragam, mulai dari yang terlihat lebih kokoh sampai yang terasa lebih personal.

Untuk memperluas pasar dan penjualan, ILY Gold juga bekerja sama dengan toko emas rekanan serta meningkatkan engagement dengan pembeli.