Hiburan

Hujan yang mengguyur kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, pada Sabtu 21 November 2026 malam, ternyata jadi berkah tersembunyi. Para pedagang musiman ketiban rezeki karena jas hujan menjadi barang yang paling diburu penonton konser Guns N' Roses.

Salah satunya Gusman, perantau asal Sumatera yang sehari-hari kerja serabutan di Jakarta. Dia sudah standby di sekitar GBK sejak jam 9 atau 10 pagi demi cari uang tambahan sebelum konser dimulai. Hasilnya? Jas hujan yang dia jual laku keras sampai satu lusin.

Gusman membawa dua lusin jas hujan yang masing-masing dibanderol Rp 25.000. Dia mengaku hanya modal tenaga dan kerja keras buat ngisi kantong. Menariknya, Gusman nggak cuma jualan di konser GBK atau JIExpo Kemayoran, tapi dia juga menyambung hidup dengan jualan bunga pada malam hari selama sepekan.

Sistem dagangannya pun simpel, Gusman mengambil barang dengan skema setoran dari sesama rekan pedagang. Tapi ya namanya dagang, nggak semua barang bisa laku. Meski jas hujan primadona, barang lain malah nggak dilirik penonton.

Kaus konser yang dijual Rp 100.000 (dan bisa ditawar sampai Rp 80.000) cuma laku satu potong. Kipas tangan juga sama, cuma terjual satu buah. Tisu dan slayer yang dia bawa juga belum banyak terjual.

Kena dampak cuaca yang nggak terduga ini bukan cuma Gusman. Halimah, pedagang lain di sekitar Stadion Madya GBK, juga merasa kurang beruntung karena salah memprediksi cuaca saat menjajakan dagangannya.

Memang ya, kalau sudah urusan cuaca Jakarta, prediksi paling akurat itu cuma pas hujannya sudah turun saja.