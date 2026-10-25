Kodam XVII/Cendrawasih juara Piala Panglima TNI Esports Championship 2026, makin pecah ada Marion Jola

Hiburan

Piala Panglima TNI Esports Championship 2026 resmi berakhir dengan sukses. Turnamen yang digelar buat merayakan HUT TNI ini mengusung semangat "Rise as One" dan nggak cuma soal persaingan sengit, tapi juga jadi tempat pembinaan atlet esports dari level daerah sampai nasional.

Kompetisinya sendiri pakai sistem berjenjang, mulai dari babak kualifikasi di setiap Komando Daerah Militer (Kodam) seluruh Indonesia. Tim-tim paling jago dari tiap daerah baru bisa ketemu di kualifikasi nasional buat rebut tiket final di Jakarta. Cara ini sengaja dibuat biar talenta dari daerah punya akses luas buat bersaing di panggung nasional secara terstruktur.

Pas sampai di partai puncak, Kodam XVII/Cendrawasih sukses keluar sebagai Juara 1. Posisi Juara 2 diraih oleh Kodam V/Brawijaya, sementara Kodam II/Sriwijaya harus puas di posisi Juara 3. Hasil ini membuktikan kalau potensi esports di Indonesia itu tersebar merata dari timur sampai barat.

Acara finalnya makin meriah karena ditutup dengan penampilan spesial dari Marion Jola. Penyanyi jebolan Indonesian Idol ini benar-benar mencuri perhatian dan bikin suasana jadi hidup lewat aksi panggung yang energik dan suara khasnya, yang meninggalkan kesan mendalam buat penonton, atlet, sampai komunitas esports yang hadir.

Selain kompetisi, ajang ini jadi ruang perjumpaan modern antara TNI dan generasi muda. Canka Adzana Jagad Subiyanto, Wakil Ketua Panitia sekaligus Ketua Bidang Kompetisi PBESI, bilang kalau turnamen ini memang didesain buat menjangkau komunitas daerah. Menurutnya, mereka ingin memberi panggung bagi komunitas esports daerah untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dan membuka jalan bagi talenta daerah untuk tumbuh menjadi atlet potensial.

M. Herindra selaku Ketua Umum PBESI menambahkan kalau PBESI terus mendorong munculnya wajah-wajah baru yang dinamis, modern, dan penuh warna. Ia ingin membuktikan bahwa Indonesia bukan sekadar penonton dalam perkembangan esports global, tapi mampu menjadi kekuatan yang diperhitungkan di panggung dunia.

Harapannya, Piala Panglima TNI Esports Championship 2026 ini bisa memperluas partisipasi anak muda dan memperkuat ekosistem esports nasional, sesuai dengan semangat HUT TNI.

Kira-kira turnamen selanjutnya bakal ada bintang tamu siapa lagi ya biar makin hype?