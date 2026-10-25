Chaos dan kemeriahan Festival Pesona Meti Kei 2026: Piche Kota dan Vanesha Zee bikin Pantai Pasir Panjang pecah

Hiburan

Pantai Pasir Panjang berubah jadi lautan manusia gara-gara Festival Pesona Meti Kei 2026. Bukan cuma soal pemandangan alamnya yang cakep, tapi kehadiran Piche Kota dan Vanesha Zee benar-benar bikin suasana jadi chaos dalam artian positif. Ribuan pengunjung dari berbagai usia—mulai dari balita, anak-anak, remaja, sampai orang dewasa—rela datang berombongan bareng keluarga atau teman-teman mereka cuma buat melihat kedua penyanyi ini secara langsung.

Kebayang nggak sih betapa pengennya warga Maluku Tenggara dan Kota Tual melihat mereka? Banyak yang rela menempuh perjalanan jauh karena kesempatan melihat artis yang biasanya cuma muncul di layar televisi atau media sosial itu nggak datang setiap hari. Hasilnya, Pantai Pasir Panjang penuh sesak. Semua orang sibuk angkat ponsel tinggi-tinggi buat merekam momen langka ini supaya bisa dibawa pulang jadi cerita.

Salah satu pusat perhatian adalah Piche Kota. Nama Piche Kota dan Vanesha Zee diteriakkan penonton berulang kali. Antusiasme penggemar terlihat paling besar ketika Piche Kota turun dari panggung. Di sinilah suasana jadi benar-benar ramai karena penggemar dari segala usia langsung menyerbu buat mendekat dan melihat sang idola dari jarak dekat. Saking antusiasnya, petugas Satpol PP dan panitia sampai harus bekerja ekstra keras buat mengendalikan situasi supaya tetap kondusif. Kita bisa lihat kalau daya tarik Piche Kota sebagai jebolan Indonesian Idol memang masih sangat kuat di mata masyarakat.

Keseruan nggak berhenti di situ. Vanesha Zee juga naik panggung dan membawakan deretan lagu-lagu Ambon yang sudah sangat akrab di telinga masyarakat setempat. Irama musiknya bikin suasana makin hidup, membuat penonton nggak cuma bersorak tapi juga ikut bernyanyi bersama sambil terus merekam penampilannya. Bagi mereka yang hadir, panggung festival ini bukan sekadar tempat nonton konser, tapi jadi ruang pertemuan antara idola dan penggemar sekaligus momen merayakan kebersamaan.

Ada satu warga bernama Erick B yang mengaku sangat terhibur. Menurutnya, kehadiran Piche Kota dan Vanesha Zee adalah daya tarik utama yang bikin Festival Pesona Meti Kei 2026 terasa jauh lebih istimewa. Erick merasa masyarakat di Maluku Tenggara memang sedang sangat haus akan hiburan seperti ini, terutama karena artis yang dihadirkan adalah sosok idola bagi para remaja di sana. Menurut pendapatnya, menghadirkan penyanyi yang seleranya cocok dengan generasi muda memberikan pengalaman yang berbeda bagi warga yang datang.

Erick juga nggak lupa memberikan apresiasi kepada Bupati Maluku Tenggara karena sudah membawa kedua artis tersebut ke Kei. Penampilan mereka dianggap sangat menambah kemeriahan acara dan memberi kesempatan bagi warga untuk menikmati hiburan secara langsung. Ia pun berharap acara seru seperti ini nggak berhenti di tahun ini saja, supaya warga Maluku Tenggara dan Kota Tual bisa terus menikmati hiburan serupa di masa depan.

Tapi, kalau kita bedah lebih dalam, Festival Pesona Meti Kei sebenarnya nggak cuma soal panggung musik atau histeria fans. Festival ini juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kekayaan alam, budaya, serta tradisi masyarakat Kepulauan Kei kepada khalayak yang lebih luas. Dengan menggabungkan agenda pariwisata dan penampilan artis yang punya basis penggemar besar, festival ini berhasil menarik ribuan pengunjung untuk datang ke Pantai Pasir Panjang.

Ada berbagai alasan kenapa orang-orang berkumpul di sana; ada yang memang mau menikmati festivalnya, ada yang cuma pengen melihat keindahan pantainya, dan banyak juga yang sengaja hadir demi bertemu idola mereka. Pada akhirnya, bagi ribuan penggemar Piche Kota dan Vanesha Zee, momen ini jadi kenangan mahal karena bisa melihat idola mereka tampil langsung di tanah Kei. Benar-benar pengalaman yang bikin Pantai Pasir Panjang terasa lebih hidup.