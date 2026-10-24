Kisah di balik lagu Setelah Sekian Lama milik Ahmad Abdul

Hiburan

Lagu "Setelah Sekian Lama" yang rilis di platform musik digital pada 24 September 2026 ternyata proses pembuatannya cukup panjang. Ahmad Abdul mengungkapkan kalau lagu ini dikerjakan selama kurang lebih delapan bulan dengan bantuan tim musisi di Bali. Bahkan, lagu ini tersimpan sekitar hampir satu tahun.

Kenapa bisa lama banget? Ternyata masalah jarak jadi kendala utama. Ahmad Abdul dan rekan-rekannya berada di lokasi yang berjauhan, jadi buat janjian saja sudah susah.

Ada hal menarik soal proses penulisan liriknya. Ahmad Abdul mengaku lebih terbiasa menulis lagu dalam bahasa Inggris dan merasa kurang paham teori penulisan lirik lagu berbahasa Indonesia. Tapi setelah mencoba membongkar semuanya, dia merasa sudah menemukan formula yang pas saat merasa hasilnya sudah cukup.

Secara makna, "Setelah Sekian Lama" bercerita tentang seseorang yang memilih pulang di tengah perjalanan mengejar mimpi setelah berkali-kali menghadapi kegagalan. Lagu ini bukan sekadar fiksi, tapi berangkat dari pengalaman pribadi Ahmad Abdul sendiri. Baginya, sosok ibu adalah tempat pulang yang selalu menerima apa pun pencapaiannya sampai saat ini. Jadi, lagu ini benar-benar paket lengkap curhatan hidupnya yang dituangkan ke dalam musik.