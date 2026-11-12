Berburu kuliner di Yogyakarta, Bernadya coba gudeg sampai ayam goreng

Hiburan

Bernadya tampil di festival musik CRSL Land Fest 2026 di Yogyakarta pada Oktober lalu. Selain menghibur penggemar lewat konsernya, penyanyi ini juga menyempatkan diri untuk berburu kuliner autentik di kota tersebut.

Salah satu yang dicoba adalah Gudeg Sagan. Di sini ada banyak pilihan menu, mulai dari nasi gudeg krecek tempe, tahu, sampai uritan. Kamu juga bisa tambah topping tempe, tahu, telur, atau areh. Bernadya sendiri bilang kalau rasa Gudeg Sagan itu cenderung asin, jadi pas banget buat yang nggak terlalu suka manis. Tempat ini buka setiap hari dari jam 08.00 sampai 23.00 dengan harga mulai Rp11 ribuan.

Bernadya juga mencoba Lumpia Samijaya yang sudah legendaris sejak tahun 1970-an. Meski sudah lama berdiri, tempat ini tetap low profile karena cuma jualan di gerobak atau gerai kecil. Lumpia ini bisa jadi pilihan buat oleh-oleh dengan harga mulai Rp9 ribuan per biji. Lokasinya tersebar di Jalan Malioboro, Tegal Panggung, Pringgokusuman, dan Stasiun Lempuyangan.

Kalau cari yang fast food, ada Olive Fried Chicken yang jadi ikon daerah sana. Dengan modal Rp8 ribuan, kamu sudah bisa dapat paket ayam goreng tepung, nasi, dan es teh. Menu lainnya ada beef burger, chicken steak, french fries, sampai sup. Gerainya banyak tersebar di berbagai daerah bahkan sampai ke luar Yogyakarta, dengan jam buka sekitar 09.00 sampai 21.00 atau 21.30.

Terakhir, ada rekomendasi Vindoty’s Kitchen and Lab di daerah Gamping, Sleman. Tempatnya punya vibes homey yang cocok buat suasana siang yang terik. Menunya beragam, mulai dari soto tangkar, sup manten, nasi sayur ala ramesan, terik daging, sampai mangut manyung dan babat. Untuk minumannya ada es sendol tanpa santan, gulas, kencur, dan kopi tubruk. Harganya mulai Rp12 ribuan dan buka Selasa sampai Sabtu jam 07.00 sampai 15.00.