Kenalan sama pemain Biarkan Hati Bicara, drama cinta segitiga yang bikin geregetan

Hiburan

Sinetron Biarkan Hati Bicara yang tayang di SCTV sejak 29 Juli 2026 lagi jadi perbincangan karena ceritanya yang bikin geregetan. Drama ini fokus pada kisah Arina, seorang perawat, yang terjebak dalam dinamika hubungan dengan sepasang saudara tiri bernama Rino dan Fico. Daya tarik utamanya bukan cuma plot yang penuh konflik, tapi juga deretan bintang ternama Indonesia yang mengisi peran di dalamnya.

Trio Utama yang Bikin Gemas

Febby Rastanty, yang dulu dikenal sebagai member Blink, dipercaya jadi pemeran utama sebagai Arina Zara Syafira. Karakter Arina ini bener-bener bikin simpati karena nasibnya yang malang setelah ibunya meninggal dunia. Plot twist-nya adalah, Arina awalnya berharap bisa menikah dengan Reno, tapi malah berakhir dipersunting oleh Fico. Febriani Rastanty sendiri lahir di Jakarta pada 1 Februari 1996 dan merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selain akting, dia juga aktif sebagai penyanyi sejak 2004. Buat yang mau kepoin, bisa langsung meluncur ke Instagram @febbyrastanty.

Lalu ada Rangga Azof yang berperan sebagai Fico. Karakter Fico ini tipe yang kompleks karena dia membenci keluarganya sendiri. Meskipun awalnya penuh dendam, hati Fico mulai luluh saat melihat ketulusan Arina. Rangga Prawitra Azof lahir di Palembang, Sumatera Selatan, pada 6 Mei 1989 dan menempuh pendidikan di Universitas Paramadina. Dia punya paket lengkap sebagai pemeran, model, sekaligus penyanyi sejak 2012. Intip kesehariannya di Instagram @azofrangga.

Konflik makin panas dengan kehadiran Rendi Jhon yang memerankan Reno Pradipta. Reno adalah kekasih Arina yang sebenarnya sudah berencana menikah dengan perempuan itu. Namun, rencana manisnya hancur total karena Fico 'menikung' Reno. Situasi inilah yang jadi sumber keributan utama antara ketiganya. Rendi Jhon Pratama, yang lahir di Medan, Sumatera Utara, pada 1 Desember 1993, sudah aktif di dunia hiburan sebagai pemeran dan model sejak 2008. Jangan lupa follow @rendijhonpratama di Instagram.

Keluarga Pradipta dan Karakter Pendukung

Sinetron ini juga memperkenalkan wajah baru, Sabrina Najwa Aulia atau yang akrab dipanggil Brina. Dia memerankan Mikha Pradipta, adik perempuan dari Fico dan Reno. Mikha digambarkan sebagai anak yang penurut dan sangat sayang keluarga, meski hidupnya nggak selalu mulus karena sempat menjadi korban perundungan atau bullying. Sabrina lahir di Jakarta pada Oktober 2005 dan menempuh pendidikan Business Management di LSPR Institute of Communication and Business. Selain akting, dia juga berprofesi sebagai model. Cek profilnya di @sabrinajwaulia.

Ada juga peran penting dari aktris senior Eksanti yang memerankan Intan, ibu dari Reno. Intan adalah istri kedua dari Pak Baskara yang hatinya sangat mulia karena menerima anak-anak tirinya dengan tulus. Eksanti Purwanta lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 22 Desember 1970 dan merupakan alumni Universitas Padjadjaran. Kariernya sangat luas, mulai dari pemeran, model, perancang busana, hingga politikus sejak 1995. Kamu bisa temukan dia di Instagram @eksantiisreal.

Keluarga Pradipta dipimpin oleh Baskara Pradipta yang diperankan oleh Lucky Alamsyah. Sosok kepala keluarga ini punya hubungan yang sangat rumit dengan dua istrinya, termasuk ibu dari Reno dan Fico. Lucky Alamsyah sendiri lahir di Jakarta pada 9 Maret 1968 dan sudah berkarier sebagai pemeran serta penyanyi sejak 1987. Kepoin @luckyalamsyah untuk info lebih lanjut.

Si Antagonis yang Menyebalkan

Biar ceritanya makin berwarna, ada El Ryan Carlen yang berperan sebagai Indra. Indra adalah putra dari Soraya yang sifatnya benar-benar turunan dari ibunya. Karakter Indra didesain sebagai sosok yang sombong, jahat, dan punya watak yang kurang baik. El Ryan Carlen, atau nama aslinya Ryan Hidayat, lahir di Medan, Sumatera Utara, pada 19 Mei 1992. Dia sudah aktif di dunia peran sejak 2015. Akun Instagram-nya bisa kalian temukan di @elryancarlen99.

Kombinasi pemain yang beragam ini bikin Biarkan Hati Bicara jadi tontonan yang menarik. Dari drama cinta segitiga sampai konflik keluarga yang pelik, semuanya dikemas dengan penampilan aktor-aktor yang pas di perannya.

Kira-kira kalian tim Fico yang dingin tapi tulus atau tim Reno yang ter-tikung nih?