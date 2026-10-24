Kenalan sama AS Team, geng penyanyi jebolan DA dan LIDA yang dipandu Soimah

Hiburan

Bayangkan punya grup yang isinya talenta-talenta juara semua. Itulah AS Team, sebuah wadah buat para alumni D'Academy (DA) dan Liga Dangdut Indonesia (LIDA) untuk berkarya. Yang bikin menarik, mereka nggak jalan sendirian karena ada Soimah yang berperan sebagai sosok ibu bagi anak-anak AS Team ini.

Kalau dilihat dari akun Instagram resminya @asteam.official_id, grup ini nggak mau cuma jadi sekadar nama. Mereka memposisikan diri sebagai ruang bagi individu yang punya semangat sama untuk tumbuh, berkarya, dan kasih dampak positif lewat kekuatan kolaborasi. Makanya, jangan heran kalau mereka punya semboyan "Berkarya Bersama, Lebih Bermakna" dan tagline "New Chapter, Same Purpose". Untuk urusan medsos, mereka konsisten pakai tagar #ASTeamOfficial, #ASTeam, dan #BerkaryaBersama.

Anggotanya sendiri terdiri dari sepuluh penyanyi yang datang dari berbagai penjuru Indonesia, mulai dari Aceh sampai Maluku Utara. Biar makin kenal, yuk intip siapa saja mereka berdasarkan ajang yang bikin mereka terkenal:

Alumni D'Academy

Aulia DA

Penyanyi asal Pontianak, Kalimantan Barat ini merupakan salah satu peserta D'Academy 4 pada 2017. Perjuangan Aulia di ajang tersebut membawanya finis di posisi juara ketiga.

Ical DA

Nama lengkapnya adalah Muhammad Irsyad Basir, tapi banyak yang mengenalnya sebagai Ical Majene. Sesuai julukannya, Ical berasal dari Majene, Sulawesi Barat, dan berhasil menyabet gelar juara di D'Academy musim ketiga.

Putri DA

Putri Isnari adalah talenta asal Balikpapan. Sama seperti Aulia, ia juga berjuang di D'Academy 4 pada 2017. Putri berhasil menembus babak grand final dan keluar sebagai juara kedua setelah bersaing ketat dengan Fildan.

Alumni Liga Dangdut Indonesia

Lady Rara

Nama aslinya adalah Tiyara Ramadhani. Rara lahir di Prabumulih, Sumatera Selatan, pada 6 Desember 2001. Ia meraih posisi runner up LIDA 2018. Sekarang, kiprahnya nggak cuma di nyanyi saja, tapi juga merambah dunia akting dan presenter. Bahkan, ia sempat berduet dengan Hyuk VIXX di panggung Indosiar.

Ridwan LIDA

Ridwan Naibaho adalah wakil dari Sumatera Utara yang mengikuti LIDA 2018. Di kompetisi itu, ia meraih peringkat keempat. Selain fokus bernyanyi, Ridwan juga sempat menyatakan keinginannya untuk mencoba peruntungan di dunia akting.

Alif LIDA

Alif Aulia mewakili Kalimantan Timur dalam ajang LIDA 2019. Lahir di Kutai Kartanegara, Alif berhasil finis di peringkat keempat, dan sejak saat itu kariernya terus menanjak.

Faul LIDA

Nama aslinya Fauzul Abadi dan berasal dari Bener Meriah, Aceh. Faul ini benar-benar definisi juara karena selain memenangkan LIDA 2019, ia juga dikenal sebagai juara D'Academy Asia 5.

Hari LIDA

Hari Putra adalah penyanyi asal Jambi yang meraih juara ketiga di LIDA 2020. Biar nggak mati gaya, belakangan ini ia merilis single dangdut Melayu yang judulnya "Zapin Hati Melayang".

Gunawan LIDA

Gunawan mewakili Maluku Utara dan berhasil menjadi juara kedua LIDA 2020. Sebelum ini, ia pernah tergabung dalam kelompok JD Eleven bersama Faul, Hari, Ridwan, dan Randa LIDA.

Iqhbal LIDA

Ini yang paling unik. dr. Rahmadonal Muhammad Iqhbal asal Pariaman, Sumatera Barat, adalah juara LIDA 2021 dengan perolehan suara 35,22 persen. Hebatnya, sambil berkarier sebagai penyanyi dan merilis single "Lebih dari Hidupku", ia tetap berpraktik sebagai dokter umum di RSUD Padang Pariaman sejak 2020.

Kombinasi antara bakat musik dan profesi dokter kayak Iqhbal atau pengalaman akting Rara bikin grup ini punya warna yang beda. Kira-kira siapa nih member favorit kalian?