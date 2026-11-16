Kabar buruk buat Chris Hemsworth, rumahnya disatroni perampok bersenjata

Hiburan

Kejadian mengerikan menimpa Chris Hemsworth dan Elsa Pataky di kediaman pribadi mereka di Australia. Rumah mewah mereka disatroni perampok bersenjata pada 11 November 2026 saat pasangan ini sedang tidur.

Menurut pihak kepolisian, ada empat orang tak dikenal yang masuk ke properti tersebut. Tiga kendaraan dicuri pada hari itu dan kini telah ditemukan kembali.