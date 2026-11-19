Hiburan

Bayangkan baru saja dapat jam tangan Rolex setelah menang lawan China di kualifikasi Piala Dunia, tapi saat balik ke klub di Belanda, hadiah buat pemain terbaik cuma sebatang cokelat. Kontras yang gila, kan? Itulah yang dirasakan Justin Hubner.

Bek Fortuna Sittard ini blak-blakan soal perbedaan mencolok antara apresiasi sepak bola di Indonesia dan Belanda. Menurutnya, pengalaman ini bikin dia merasa menjalani dua kehidupan yang benar-benar berbeda. Di Indonesia, dia disambut layaknya seorang ikon, sedangkan di Belanda, dia merasa cuma atlet biasa yang kerja tanpa sorotan berlebihan.

Efek popularitas Hubner di tanah air juga sampai ke dompet. Dengan 4,3 juta pengikut di Instagram, pendapatan yang dia dapat dari sponsor ternyata lebih besar daripada gaji profesionalnya sebagai pesepak bola.

Bukan cuma soal materi, gaya hidupnya pun berubah drastis. Hubner mengaku nggak bisa bergerak bebas di Indonesia kalau nggak pakai pengamanan khusus. Hal ini kontras banget sama pengalamannya saat bermain untuk Fortuna Sittard di Belanda, di mana dia nggak pernah butuh pengawalan seperti itu.

Soal urusan internal klub, Hubner mendeskripsikan hubungannya dengan pelatih Danny Buijs sebagai hubungan "cinta-benci". Meskipun mereka punya kedekatan, Hubner mengakui kalau sesekali tetap ada bentrokan di antara mereka.

Jujur saja, siapa sih yang nggak mau dapat Rolex daripada cokelat? Tapi ya, memang beda negara beda budaya apresiasinya.