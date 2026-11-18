Hiburan

Jennifer Coppen resmi hamil anak kedua dari Justin Hubner. Lewat unggahan pada 15 November 2026, Jennifer membagikan momen-momen haru saat memberi tahu orang-orang terdekatnya tentang kabar bahagia ini.

"Our favourite reactions," tulis Jennifer dalam unggahannya. Ia mengunggah berbagai reaksi dari keluarga hingga sahabat saat mereka mengetahui kabar kehamilannya.

Rebecca Klopper sampai menangis haru dan langsung memeluk Jennifer begitu tahu kabar kehamilan ini. Begitu juga dengan Baila Fauri yang nggak bisa menahan air mata bahagianya. Bahkan Steffi Zamora sampai berteriak dan menangis saat mendapat kabar itu.

Ada juga reaksi kaget yang nggak terduga. Muhammad Fachrulrozy dibuat terkejut saat asyik mengobrol di mobil, tiba-tiba Jennifer menunjukkan hasil test pack. Azizah Salsha juga tampak sangat terkejut mengetahui Kamari akan segera mempunyai adik.

Elina Joerg juga tak bisa menyembunyikan wajah bahagianya saat dihubungi Jennifer dan diperlihatkan hasil test pack yang positif. Tak ketinggalan, tim Jennifer juga tampak menangis bahagia setelah mendengar kabar ini.

Keluarga besar pun ikut merasakan euforia. Ayah dan ibu sambung Jennifer terlihat sangat bahagia akan kembali memiliki cucu. Adik Justin Hubner bahkan sampai berteriak saking terkejutnya karena akan mendapat keponakan baru.

Momen paling menyentuh terjadi saat Jennifer memberikan sebuah kotak merah untuk mertuanya. Saat kotak itu dibuka, orang tua Justin sangat bahagia. Ayah Justin Hubner bahkan langsung memeluk Jennifer sambil menangis karena akan dikaruniai cucu lagi.

Sumpah, vibes-nya benar-benar penuh cinta banget sampai kita yang nonton ikutan terharu.