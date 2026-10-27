Jenaka Mahila rilis single Memendam Suka, vibes cinta monyet yang gemas banget

Hiburan

Jenaka Mahila baru saja merilis single terbaru berjudul Memendam Suka pada Jumat, 23 Oktober 2026. Penyanyi sekaligus penulis lagu muda ini merilis karyanya di bawah naungan label MyMusic Records. Lagu yang diciptakan oleh Ana Achjuman ini mengusung tema cinta monyet yang sangat relate dengan kehidupan remaja.

Lirik dalam Memendam Suka menggambarkan momen manis saat seseorang menyukai orang lain secara diam-diam. Semua tingkah laku khas anak sekolah masuk di sini, mulai dari taktik modus meminjam buku sampai rasa gengsi yang sering kali menutupi perasaan sebenarnya. Jujur, siapa sih yang nggak pernah ngerasa gengsi pas lagi naksir teman sekolah?

Eksplorasi Baru Jenaka

Bagi Jenaka, lagu ini adalah tonggak penting dalam perjalanan musiknya. Kalau sebelumnya dia merilis lagu yang sifatnya sangat personal tentang persahabatan, kali ini dia memberanikan diri untuk masuk ke tema percintaan. Dia merasa ini adalah awal yang segar karena baru pertama kali merilis lagu mengenai cinta-cintaan dan suka-sukaan, sehingga dia bisa mengeksplorasi hal-hal baru.

Tapi ternyata proses produksinya nggak semulus itu. Jenaka mengaku sempat menghadapi tantangan karena sudah cukup lama tidak masuk ke studio rekaman. Dia harus beradaptasi lagi dengan suasana studio supaya bisa memberikan performa terbaiknya saat rekaman lagu ini.

Bagian Tergemas di Memendam Suka

Ada satu bagian lirik yang jadi favorit Jenaka, yaitu Aku mulai curiga kalau kau ada rasa, sampaikanlah saja kepadaku. Menurut Jenaka, potongan lirik ini terasa sangat menggemaskan dan relevan dengan apa yang dirasakan banyak orang ketika sedang jatuh cinta. Kita semua tahu kan rasanya berharap si doi peka dan langsung ngomong jujur?

Kesan gemas ini nggak cuma ada di lagu, tapi juga dituangkan dalam video musiknya. Jenaka bahkan terlibat langsung dalam pengembangan konsep visualnya. Videonya menampilkan keseharian Jenaka yang penuh suasana bunga-bunga, mulai dari momen menulis perasaan di buku diary, santai-santai di kolam renang, sampai bersepeda di taman.

Cerita di video musiknya mencapai puncak saat Jenaka tidak sengaja bertemu dengan pria yang selama ini dia tulis di diary-nya. Pertemuan itu menciptakan momen yang canggung namun manis, yang secara otomatis memperkuat narasi dari lagu Memendam Suka.

Perjalanan Musik dari Lagu Anak ke Remaja

Jenaka Mahila menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan sejak memulai debutnya. Dia memulai perjalanannya dari lagu anak-anak yang bersifat edukatif, hingga sekarang sudah merambah ke tema remaja yang lebih kompleks seperti di single terbarunya ini. Selain berbakat bernyanyi, Jenaka juga dikenal mahir memainkan instrumen gitar dan piano.

Ana Achjuman sebagai pencipta lagu berharap agar karya ini bisa menyentuh hati para pendengarnya. Menariknya, lagu ini diharapkan tidak hanya dinikmati oleh kalangan remaja saja, tapi juga oleh orang-orang dari berbagai rentang usia.

Sekarang, lagu Memendam Suka sudah bisa kalian nikmati di seluruh platform digital streaming (DSP). Untuk yang ingin melihat visual gemasnya, video musik resminya sudah tersedia dan bisa disaksikan melalui kanal YouTube MyMusic Records. Kira-kira siapa nih yang sekarang lagi memendam suka juga tapi masih gengsi buat ngaku?