Jefri Nichol dan Salshabilla Adriani Adu Akting di Sinetron Terbaik Itu Kamu

Hiburan

Sinetron Terbaik Itu Kamu resmi tayang dengan membawa jajaran pemain lintas generasi yang punya reputasi akting mentereng. Serial produksi MNC Pictures ini langsung jadi pusat perhatian karena tidak hanya menyajikan intrik asmara antara Salshabilla Adriani dan Jefri Nichol, tapi juga melibatkan konspirasi kejahatan tingkat tinggi yang bikin suasana cerita terasa penuh misteri.

Jefri Nichol, aktor dan model yang dikenal luas lewat perannya di Dear Nathan, memberikan warna baru dalam cerita ini. Dia berperan sebagai Kenzi Adrian, seorang asisten pribadi sekaligus petarung bebas yang punya jiwa ksatria. Kehadiran Kenzi menyuntikkan elemen ketegangan fisik lewat aksi bela diri tangan kosong yang segar di tengah rumitnya drama keluarga. Menariknya, sosok petarung tangguh ini sempat terseret dalam pusaran rekayasa kasus sebelum akhirnya berubah menjadi pelindung setia bagi perempuan yang dia cintai. Kombinasi antara adegan laga yang memukau dan akting melodrama jadi formula yang diincar untuk memikat hati generasi muda.

Rahasia Chemistry dan Konflik Karakter

Keseruan sinetron ini juga terlihat saat para pemeran mengadakan acara nonton bareng episode perdana di kawasan pusat ibu kota. Para penggemar bahkan sudah memadati arena gelanggang sejak siang hari dan menyambut idola mereka dengan teriakan histeris. Dalam kesempatan itu, Salshabilla Adriani yang memerankan tokoh utama bernama Sera Maharani mengungkapkan bahwa kekompakan mereka di depan kamera adalah hasil dari kerja sama yang sudah terbangun lama.

Salshabilla bercerita bahwa selama hampir satu tahun proses syuting bersama Vasco beserta Om Amin dan Mama Hesty, mereka sudah membangun bonding yang sangat kuat. Menurutnya, kunci utama dalam berakting adalah membaca skenario dengan sangat teliti dan berpegang teguh pada karakter. Salshabilla menekankan bahwa jika ada arah peran yang terasa melenceng, dia akan menggunakan hati dan pikiran sebagai pegangan agar tetap konsisten dengan karakter Sera. Hal ini terbukti lewat gesekan konflik antara Sera dan tokoh Marvin Daneswara yang diperankan oleh Arya Vasco, yang terlihat sangat meyakinkan di layar.

Jaring Konspirasi dan Tokoh Manipulatif

Plot cerita semakin pelik karena tokoh Marvin Daneswara digambarkan sebagai kekasih pengecut. Dia tega menutupi skandal kematian seorang pria bernama Bram hanya demi melindungi reputasinya sendiri. Namun, Marvin bukan satu-satunya sumber masalah. Ada Maeva Schillinger yang berperan sebagai Clara Putri, mantan kekasih Marvin yang punya sifat dingin dan manipulatif. Clara menjadi dalang utama yang nekat merekayasa tempat kejadian perkara serta memberikan kesaksian palsu, yang ujung-ujungnya malah menyeret tokoh utama ke balik jeruji besi.

Ketegangan cerita semakin berbobot berkat peran aktor senior Benny Ruswandi sebagai Prayoga Bratanegara. Karakter ini digambarkan sebagai sosok licik dan berkuasa yang menjadi tokoh antagonis berpengaruh. Dalam menjalankan rencana jahatnya, Prayoga dibantu oleh kaki tangannya, Bimo Baskara, yang diperankan oleh Magara. Mereka berdua bekerja sama untuk mengarahkan seluruh skenario fitnah pembunuhan berdarah dalam serial ini.

Sisi Emosional dan Komitmen Tayangan

Di sisi lain, unsur melodrama yang menyayat hati hadir lewat penampilan aktris senior Hesty Putri sebagai Larasati Andaresta. Dia memerankan sosok ibu yang berduka dan menaruh dendam kesumat kepada pembunuh putranya. Karena keyakinan butanya, Larasati melancarkan berbagai tekanan psikologis tanpa menyadari bahwa di sekelilingnya sebenarnya ada persekongkolan jahat yang sedang terjadi.

Sinergi akting yang matang dari seluruh pemain diyakini bisa menjaga konsistensi alur cerita hingga ratusan episode ke depan. Chemistry yang sudah teruji menjadi jaminan bahwa tontonan ini tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa pesan moral mengenai arti keadilan hidup. Koento Wibisono, Content Development Department Head RCTI, menyatakan komitmen untuk memberikan tontonan terbaik dengan mengombinasikan artis-artis berkemampuan akting tinggi. Sinetron Terbaik Itu Kamu ini dijadwalkan tayang setiap malam pukul 20.30 WIB.