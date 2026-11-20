Hiburan

Maudy Ayunda dan Jesse Choi membagikan momen manis saat mengungkap jenis kelamin calon anak pertama mereka. Alih-alih mengadakan pesta besar dengan dekorasi meriah, pasangan ini memilih cara yang jauh lebih sederhana namun terasa sangat romantis.

Jesse Choi ternyata sudah mengetahui jenis kelamin calon buah hati mereka sejak 8 Juli 2026. Tapi, dia sengaja merahasiakannya selama dua hari untuk menyiapkan kejutan spesial buat sang istri.

Pada 10 Juli 2026, Maudy akhirnya tahu jawabannya lewat jumeok-bap atau nasi kepal khas Korea buatan Jesse. Pas makanan itu dibuka, bagian dalamnya berwarna pink, yang artinya mereka sedang menantikan kelahiran seorang anak perempuan. Momen ini pun berlangsung heboh dan penuh tawa bahagia, dengan Jesse yang tersenyum lebar sambil menemani Maudy menikmati masakannya.

Maudy mendeskripsikan momen tersebut sebagai "One very special (and emotional) jumeok-bap" lewat video singkat di Instagram pribadinya.

Selain soal kejutan, gaya Maudy Ayunda yang berusia 31 tahun juga mencuri perhatian. Dia tampil anggun memakai busana putih berlengan panjang dengan detail tekstur dan aksen timbul di depan. Potongannya yang longgar bikin penampilannya terlihat sederhana tapi tetap elegan.

Untuk rambut, Maudy memilih tatanan sleek updo yang disisir rapi ke belakang dengan sedikit helaian melengkung di dahi, memberikan kesan modern. Riasan wajahnya menggunakan gaya soft glam dengan eyeliner yang dibuat sedikit memanjang, alis rapi, dan lipstik bernuansa pink. Sentuhan akhir berupa anting emas melengkapi look femininnya.

Sementara itu, Jesse Choi tampil santai dengan atasan berkerah warna biru navy dan kacamata bingkai tipis.

Jujur, kita suka banget sama ide gender reveal yang nggak ribet tapi deep kayak gini. Siapa yang butuh balon raksasa kalau nasi kepal saja sudah bisa bikin banjir air mata bahagia?