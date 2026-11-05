Hesti Purwadinata dan suami jadi relawan kesehatan buat korban Karhutla

Hiburan

Hesti Purwadinata baru saja menunjukkan aksi nyata kepeduliannya terhadap sesama. Bersama sang suami, Edo Borne, dia berangkat ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, guna menyalurkan bantuan bagi para korban Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Ibu dua anak ini nggak cuma datang untuk berkunjung, tapi benar-benar fokus memberikan pelayanan kesehatan. Hesti bersama para relawan lainnya melakukan cek kesehatan bagi masyarakat yang terpapar kabut asap di sana.

Selain itu, mereka juga membagikan obat-obatan, masker, sampai berbagai kebutuhan penting lainnya untuk warga yang membutuhkan. Jujur, aksi sosial kayak gini yang kita butuhin dari publik figur, simpel tapi dampaknya terasa banget buat orang banyak.

Kira-kira siapa lagi ya artis yang bakal menyusul buat bantu sesama kayak Hesti?