Batal Rujuk, Anthony Xie Akhirnya Pasrah Ikuti Keinginan Audi Marissa buat Cerai

Hiburan

Anthony Xie memilih untuk menghormati keinginan istrinya, Audi Marissa, untuk tetap bercerai. Meski sempat ada kabar kalau mereka bakal rujuk setelah mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ternyata kenyataannya nggak begitu.

Anthony mengaku nggak mau memperpanjang perdebatan yang nggak perlu. Dia memilih mengikuti keputusan Audi sebagai bentuk penghormatan. "Bercerai adalah keinginan Audi dan saya menghormati keputusan dia. Kalau memang keinginan dia bercerai ya saya ikuti," kata Anthony pada 5 November 2026.

Drama perceraian ini sebenarnya sudah dimulai sejak 11 Agustus 2026 saat Audi melayangkan gugatan cerai. Menurut Amanda, kuasa hukum Audi, keputusan untuk pisah ini sudah dipikirkan dengan sangat matang.

Satu hal yang bikin lega, urusan hak asuh anak ternyata sudah ada titik terangnya. Audi menyerahkan hak asuh Anzel Maverick Xie kepada Anthony. Meski begitu, keduanya sepakat untuk menerapkan pola asuh bersama atau co-parenting supaya akses Audi untuk bertemu anaknya tetap terjaga. Bagi Anthony, kepentingan sang anak tetap jadi prioritas utama di tengah proses hukum ini.

Terus gimana soal harta gana-gini dari pernikahan mereka selama enam tahun? Rendi Rumapea, kuasa hukum Anthony, memastikan kalau nggak ada perebutan harta di antara mereka.