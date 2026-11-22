Hiburan

Game GTA VI besutan Rockstar Games resmi rilis pada 19 November 2026. Saking tingginya antusiasme fans yang sudah menunggu sejak GTA V keluar tahun 2013, game ini langsung jadi topik paling panas pembicaraan.

Bukan cuma gamer biasa, sederet artis dan figur publik Indonesia yang ngaku fans berat GTA juga nggak mau kalah. Mereka langsung terjun mainin game ini di hari pertama perilisannya. Jujur, kita paham banget kenapa mereka se-excited itu, soalnya nunggunya lama banget sampai belasan tahun.

Dengan euforia yang masih tinggi, para artis ini diprediksi bakal terus banjirin konten tentang GTA VI dalam waktu dekat. Kita sih cuma bisa geleng-geleng melihat semangat mereka yang nggak ada habisnya buat game ini.