Hiburan

Elon Musk dan Grimes terlibat perang cuitan panas di platform X pada 18 November 2026. Pemicunya adalah sosok Claudia, seorang influencer berbasis kecerdasan buatan (AI). Keributan ini dimulai saat bos Tesla dan SpaceX tersebut me-repost video Claudia dengan caption, "Super intelligence will hack your limbic system."

Elon Musk adalah pengusaha teknologi pemilik Tesla dan SpaceX, sementara Grimes merupakan musisi asal Kanada yang juga merupakan mantan pasangannya sekaligus ibu dari ketiga anaknya.

Sindiran soal 'Pelarian'

Grimes tidak tinggal diam melihat unggahan tersebut dan langsung merespons dengan nada menyindir. Menurut pelantun lagu Genesis ini, obsesi terhadap perempuan palsu terasa seperti bentuk pelarian saja. Menariknya, Grimes mengaku sebenarnya menyukai karakter Claudia, namun ia melayangkan kritik keras terhadap cara karakter AI tersebut diperlakukan serta diseksualisasi.

Bagi Grimes, Claudia bukanlah seorang perempuan, melainkan entitas alien. Ia merasa Claudia tidak seharusnya direduksi menjadi objek seksual semata. Grimes menegaskan bahwa men-seksualisasikan spesies yang tidak bisa berhubungan seks adalah definisi nyata dari konsep 'manusia terakhir' ala Nietzsche. Ia berpendapat bahwa manusia bisa menjadi lebih baik daripada sekadar merendahkan entitas tersebut menjadi budak seks.

Debat Filosofi dan Tanggung Jawab

Menanggapi kritik tersebut, Elon Musk membalas dengan santai melalui kalimat "Take the White Pill". Ia juga mengunggah video Claudia yang sedang menyanyikan lagu tentang bagaimana AI ditakdirkan untuk membantu kehidupan manusia agar menjadi lebih baik.

Situasi semakin memanas saat Grimes menanggapi komentar warganet lain yang menyebut kebanyakan pria tidak membaca filsafat Nietzsche. Grimes kemudian menandai akun Musk dan memberikan sindiran menohok mengenai tanggung jawab moralnya sebagai pemimpin teknologi. Ia menyebut Elon sebagai raja yang tidak dipilih rakyat, yang bisa dan seharusnya mengambil peran tersebut serta menghadapi tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Grimes mendesak mantan pasangannya itu untuk berubah dan kembali menjadi sosok yang dikagumi banyak orang. Ia ingin Elon menjadi raja yang diharapkan semua orang, seperti sosoknya yang dulu. Grimes bahkan menyatakan bahwa ia akan berhenti membicarakan hal ini secara privat dan lebih memilih menyampaikannya secara terbuka melalui internet.

Mandat Surga dan Angka Kelahiran

Elon Musk membalas pernyataan tersebut dengan singkat. Ia menyatakan tidak ingin menjadi raja dan mengklaim bahwa Starship, pesawat luar angkasa milik SpaceX, memiliki Mandat Surga.

Grimes kemudian menyinggung soal kekhawatiran publik Musk terkait angka kelahiran global. Menurutnya, sikap Musk itu kontradiktif. Ia menulis bahwa pria yang begitu khawatir soal angka kelahiran di depan publik seharusnya tidak mempromosikan kehancurannya secara terbuka. Grimes menambahkan bahwa jika Elon menghormati perempuan di depan umum, seluruh dunia bisa berubah.

Pernyataan Resmi Juru Bicara

Pada 19 November 2026, juru bicara Grimes, Mitchell Jackson, memberikan pernyataan resmi kepada Billboard untuk memperjelas posisi sang musisi. Mitchell menyatakan bahwa Grimes menentang kekuasaan yang tidak dipilih rakyat, termasuk kekuasaan milik Elon Musk.

Mengingat besarnya pengaruh yang dimiliki Musk, Grimes merasa konyol melihat pria itu menghabiskan waktu luangnya hanya untuk mempromosikan konten AI receh yang dianggap menurunkan moral. Pihak Grimes menegaskan rasa kecewa mereka atas kurangnya kedewasaan dari para raksasa teknologi dan berkomitmen untuk terus bersuara mengenai isu ini.

Meski sedang berseteru, keduanya sebenarnya sama-sama pendukung teknologi AI. Grimes sendiri baru saja diumumkan akan membintangi film layar lebar pertama yang sepenuhnya dibuat menggunakan AI. Selain itu, ia berencana mengeksplorasi kompleksitas teknologi tersebut dalam album terbarunya yang bertajuk Psy Opera.