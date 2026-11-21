Gaya hidup

Kurma sekarang jadi bahan primadona di social media, terutama kalau kamu sering scrolling TikTok. Tren ini muncul karena kurma bisa menggantikan gula pasir untuk memberikan rasa manis alami sekaligus tekstur chewy yang bikin camilan terasa lebih menggoda. Menariknya, kurma bukan cuma sekadar pemanis, tapi bisa berubah bentuk jadi pasta, krim, isian, bahkan jadi bahan dasar sebuah kue tergantung resep yang dipakai.

Selain soal rasa, pemilihan kurma juga dianggap lebih oke karena mengandung serat, kalium, magnesium, dan antioksidan. Hal ini bikin kurma jadi opsi yang beda banget kalau dibandingin sama gula olahan biasa. Tren ini juga nggak bikin dapur berantakan karena cuma butuh sedikit bahan dan persiapan yang simpel buat bikin dessert yang tampilannya kayak video resep viral di TikTok. Tapi perlu diingat, label tanpa gula di sini artinya tanpa tambahan gula pasir, karena kurma sendiri adalah buah kering yang punya konsentrasi gula alami dan kalori yang cukup tinggi, jadi porsinya tetap harus diperhatikan.

Energy balls cokelat yang praktis

Buat yang mau mulai coba tren ini, energy balls cokelat adalah pilihan paling gampang. Caranya, semua bahan tinggal dimasukkan ke dalam blender dan diproses sampai jadi campuran lengket yang mudah dibentuk. Kalau kondisi kurmanya terlalu keras, ada triksnya yaitu direndam dulu di air hangat selama sekitar 10 menit, lalu ditiriskan sampai benar-benar kering sebelum diblender.

Setelah adonan jadi, tinggal bentuk bulatan kecil pakai tangan dan simpan di dalam kulkas selama kira-kira 30 menit. Supaya tampilannya lebih cantik dan menarik, kamu bisa menggulingkan bola-bola ini ke bubuk cokelat atau kacang kering yang sudah dicacah. Camilan ini cocok banget buat stok di kulkas saat tiba-tiba pengen ngemil yang manis-manis.

Trik date caramel yang creamy

Salah satu trik paling pintar yang viral di social media adalah membuat date caramel. Ini adalah pasta creamy dengan rasa yang mirip banget sama karamelan tapi dengan bahan yang jauh lebih sedikit. Langkahnya dimulai dengan merendam kurma di air hangat selama 10 menit, kemudian ditiriskan.

Setelah itu, pindahkan kurma ke blender bersama dengan mentega kacang atau tahini. Tambahkan air sedikit demi sedikit sambil terus diblender sampai teksturnya halus dan creamy. Hasil akhir dari date caramel ini sangat fleksibel karena bisa dipakai jadi topping yogurt, pancake, buah-buahan, oatmeal, sampai brownies. Bahkan, pasta ini bisa kamu gunakan sebagai isian untuk camilan cokelat bites.

Healthy Snickers ala TikTok

Kalau yang satu ini benar-benar masuk wilayah konten TikTok karena hasilnya mirip banget sama versi sehat dari cokelat Snickers. Bahan utamanya adalah kombinasi kurma, mentega kacang, dan cokelat yang proses pembuatannya sangat simpel.

Caranya, belah kurma di bagian tengah dan buang bijinya, tapi jangan sampai terputus total. Isi bagian dalamnya dengan sedikit mentega kacang, lalu tutup kembali perlahan. Setelah itu, lelehkan cokelat menggunakan teknik bain marie atau pakai microwave, lalu celupkan kurma isian tadi ke dalam cokelat cair tersebut. Letakkan di atas kertas roti dan simpan di kulkas sampai cokelatnya mengeras. Hasilnya adalah perpaduan rasa cokelat dan karamel yang simpel tapi enak banget.

Kepopuleran kurma di social media membuktikan kalau bahan ini punya keunggulan dalam memberikan rasa manis sekaligus tekstur secara bersamaan. Karena fleksibilitasnya, kurma bisa diolah jadi berbagai macam makanan, mulai dari energy bars, cookies, smoothies, sampai dessert no-bake. Yang paling asyik, kamu nggak perlu jadi ahli kue buat nyoba tren ini karena cuma butuh blender, kurma, dan beberapa bahan yang biasanya sudah ada di lemari dapur.