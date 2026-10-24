Gebrakan Mak Vera, Rey Savero dan Diva Gracia Masuk Dunia Otomotif

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Manajemen artis Mak Vera Sukari resmi membawa dua talentanya, Rey Savero dan Diva Gracia, masuk ke industri otomotif. Kerja sama ini melibatkan empat merek motor sekaligus, yaitu Benelli, Benda, Morbidelli, dan Keeway.

Proses penandatanganan kontrak ini dilakukan pada 22 Oktober 2026 dan dihadiri langsung oleh Steven Kentjana Putra selaku CEO dari keempat brand tersebut. Dalam kesepakatan ini, Rey Savero dipercaya menjadi brand ambassador selama satu tahun, sedangkan Diva Gracia akan menjadi talent tetap.

Mak Vera Sukari mengaku sangat bahagia karena kolaborasi lintas industri ini bisa menjadi jembatan bagi anak asuhnya untuk makin bersinar. Ia juga berharap dengan nama baru Vera Sukari, akan semakin banyak pintu rezeki dan kesempatan yang terbuka.

Steven Kentjana Putra menjelaskan bahwa pemilihan Rey Savero didasari oleh rekomendasi tim internal yang dianggap pas dengan citra produknya. Steven juga ingin membantu talenta yang sedang berkembang dan memberikan kesempatan bagi mereka yang punya potensi.

Acara tersebut ditutup dengan momen seru berupa pembukaan selubung motor baru. Motor ini mengusung desain chopper matic tanpa kopling manual yang akan segera menghiasi jalanan Jakarta. Rey Savero pun sempat mengucapkan terima kasih kepada Steven yang ia panggil Koko Steven atas kepercayaan tersebut.

Selain terjun ke dunia motor, Rey Savero juga sedang bersiap merilis lagu duet berjudul Seruput bersama musisi Candil. Sementara itu, Diva Gracia mengabarkan bahwa dirinya baru saja menandatangani kontrak untuk sebuah web series yang terdiri dari tiga episode.

Jujur, strategi Mak Vera ini pinter banget sih. Jarang-jarang kan artis bisa langsung 'bungkus' empat brand motor sekaligus? Kita lihat saja nanti seberapa besar pengaruh mereka di dunia otomotif.