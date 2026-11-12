Gak ada saingan, JAFF Awards justru fokus kasih apresiasi

Hiburan

JOGJA-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) meluncurkan JAFF Awards pada penyelenggaraan edisi ke-21. Tapi jangan bayangkan ini seperti ajang penghargaan biasa yang isinya rebutan piala atau kompetisi antar film dan individu.

Sesuai namanya, JAFF Awards justru hadir tanpa orientasi kompetisi. Alih-alih mencari pemenang kategori tertentu, ajang ini bertujuan memberikan apresiasi kepada berbagai pihak yang sudah berkontribusi bagi perkembangan dan keberlanjutan ekosistem perfilman Asia.

Festival Director JAFF, Ifa Isfansyah, menjelaskan kalau langkah ini adalah upaya untuk memperluas dampak festival setelah berjalan selama dua dekade. Ifa Isfansyah ingin memastikan energi dan pengalaman yang sudah dibangun selama 20 tahun tidak berhenti di level festival saja, tapi bisa memberi dampak lebih luas.

Jujur saja, konsep ini segar banget. Biasanya kita cuma fokus ke siapa yang menang Best Picture atau Best Actor, tapi JAFF malah melihat gambaran besarnya. Kita jadi tahu kalau membangun industri film itu bukan cuma soal karya akhir, tapi soal ekosistem yang mendukung di belakangnya. Keren juga ya kalau semua award bisa se-chill ini tanpa harus saling sikut?